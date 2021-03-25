Ramazan pidesi yapılışı, Ramazan pidesi tarifi

Ramazan pidesi yapılışı merak kazandı. Mübarek Ramazan ayının vazgeçilmezi haline gelen Ramazan pidesi tarifi araştırılmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmıyor, ekmeğini, pidesini bile evde yapıyor. Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte en lezzetli ve güzel Ramazan pidesi tarifi, malzemeleri ve yapılışı!

Ramazan pidesi yapılışı

Malzemeler

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı su

Susam

Çörekotu

Yapılışı

Maya ve toz şekeri ılık suya ekleyip karıştırın.

Mayanın canlanması için birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edin.

Unu ve tuzu da ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene dek 10-15 dakika yoğurun.

Hamurunuz istediğiniz kıvama gelince ikiye ayırın.

Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalandırın.

Yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın.

Fırın tepsinize yağlı kağıt serip hamuru buraya aktarın.

Elinizi yağlayıp hamuru kenarlarından çekerek büyütün.

Diğer hamura da aynı işlemi yapın.

Hamurlarınızı bu şekilde 15 dakika da tepside mayalandırın.

Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Mayalanan pidelerin üstlerini bıçağın ucuyla çizerek baklava deseni verin.

Hazırladığınız yumurtalı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine sürün.

Son olarak zevkinize göre çörekotu ve susam serpin ve fırınlayın.

Pideleriniz kabarıp kızardığında pişmiş demektir.

Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz…