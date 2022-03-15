Ramazan pidesi tarifi nasıl yapılır? Yumuşak, tam kıvamında sade, yumurtalı ramazan pidesi

Ramazan pidesi tarifi için malzemeler

Ramazan pidesi hamuru için;

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Sos için;

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

Üzeri için;

Susam

Ramazan pidesi tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak Ramazan pidesi hamuru için uygun bir kase içerisine ufaladığımız yaş mayamızın üzerine şeker ve suyumuzdan 1 su bardağı kadarını ekleyerek karıştıralım ve mayamızın erimesini sağlayalım. Daha sonra yoğurma kabımıza un ve tuzu alarak karıştıralım ve ortasını çukurlaştıralım. Oluşturduğumuz çukurun içerisine hazırladığımız mayayı ekleyelim, üzerine toplamda 2,5 su bardağı su olacak şekilde geriye kalan suyumuzu ekleyerek hamurumuzu elimizle yoğurmaya başlayalım. Elde ettiğimiz hamur yumuşak kıvamda bir hamur olacağı için toparlarken ara ara elimizi ıslatalım. Hamurumuz toparlandıktan sonra taşmadan mayalanması için üzerini streçleyelim ve temiz bir bez örterek yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakalım. Mayası gelen hamurumuzun üzeri açalım, un serptiğimiz tezgaha alıp havasını almak için tekrar yoğuralım. Toparladığımız hamuru bir bıçak yardımı ile 2 eşit parçaya keselim ve beze haline getirelim. Sonrasında bezelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine alalım. Burada kullandığımız pişirme kağıtları hamurlarımızın tepsiye yapışmamasını sağlayacak. Hamurların üzerini tekrardan streçleyerek 20-25 dakika kadar daha mayalanmaya bırakalım. Bu sırada bizde sosumuzu hazırlayalım. Bunun için yoğurdu bir kaseye alalım, üzerine yumurta sarısını ilave ederek güzelce çırpalım. Mayası gelen hamurlarımızdan bir tanesinin üzerini açalım, elimizle hafif hafif bastıralım. Daha sonra hazırladığımız sosumuzun yarısını hamurumuzun üzerine alarak elimizle bastırarak açmaya başlayalım. Her yerine eşit bastırarak hamurumuzu tepsi genişliğinde, pide formuna getirelim. Pişerken kabaracağı için hamurumuzu mümkün olduğunca inceltelim. Özellikle orta kısmına güzelce bastıralım. Yeterince genişlettiğimiz hamurumuzun ilk önce kenarlarına parmak ucu ile bastıralım, daha sonra orta kısmına çizgi çizgi bastıralım. Pişerken pidemizin şeklinin bozulmaması için bastırdığımız yerlerin defalarca üzerinden geçelim. Son olarak pidemizin üzerine susam serpelim. Dilerseniz pidelerinizi susamsız da yapabilirsiniz. Son elimizle şeklini belirginleştirelim ve pidemizi önceden ısıttığımız 230°C fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Pidelerimizin yumuşacık olması için önceden fırınımıza ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su yerleştirelim. Diğer pide hamurumuza da aynı işlemleri uygulayarak üzeri kızarana kadar pişirelim. Fırından aldığımız pidelerimizi fırın telinin üzerinde temiz bir bez arasına koyalım. Bu sayede pidelerimizin altı buhar yapmayacaktır.

Sade ramazan pide tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle bir kaba su süt ve mayayı koyalım çırpıcı ile çırpalım mayanın erimesini sağlayalım. Tuzu ekleyelim unu yavaş yavaş kulak memesi kıvamına getirelim 20-25 dakika üzerine bez örtelim mayası gelsin.

Susamlı ramazan pidesi tarifi için malzemeler

3.5 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı şeker

5 su bardağı un

1 adet yarım yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta sarısı

1 Kahve fincanı sıvı yağ

1 çay kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı susam

Susamlı ramazan pidesi tarifi nasıl yapılır?

Mayayı ve şekeri suyun içerisinde eritin. Üzerine un ve tuzu ekleyin. ( Unu kontrollü şekilde ekleyin cıvık bir kıvam alması gerekli) 10 dakika yoğurduktan sonra 45 dakika dinlendirin. Tezgaha un serpip hamura şekil verin. Çok fazla un eklemeden bu işlemi yapmanız gerekir. Tepsiye aldıktan sonra son halini verip üzerine yumurta ve yağı, çörek otu ve susamı ekleyip 10 dakika dinlendirdikten sonra 200 derecede ısıttığınız fırına koyun. Afiyet olsun.

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