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Kadın - Aile Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan yaklaşıyor. İnanlar 13 Nisan 2021'de ilk orucunu tutmaya hazırlanıyor. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber iftar mönüleri de şimdiden planlanıyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesini evde yapmak mümkün. Peki, Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte ev yapımı Ramazan pidesi tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-03-25 18:20:00 -
Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Koronavirüs önlemleri ve kısıtlamaları kapsamında vatandaş pidesini de evde yapmaya başladı. Peki evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi evde yapılır mı? İşte Ramazan pidesi tarifi...

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Malzemeler

– 1 bardak su
– ½ paket kuru maya
– 1 çay kaşığı şeker
– 1 çay kaşığı tuz
– 3- 3,5 bardak un
– 2 kaşık sıvı yağ
– Yumurta sarısı
– 2 kaşık süt
– 2 kaşık tereyağı

Yapılır

Öncelikle maya ve şekeri suyun içine atıp iyice karıştırın. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve iyice yoğurun.

Mayalanması için yarım sat bekleyin. Un serdiğiniz tezgâhın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürün.

Ellerinizi hafifi ıslatıp dış kısmından yuvarlak yapacak şekilde bastırın. Tepsiye yağlı kâğıt serip 20 dakika da bu şekilde mayalanmasını bekleyin.

200 derecede üzeri kızaracak kadar pişirin. Afiyet olsun.

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Ramazan pidesi fiyatı 2021, Ramazan pidesi ne kadar?

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