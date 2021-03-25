Ramazan pidesi hamuru nasıl yoğrulur?

Ramazan sofrasına lezzet katan nefis ramazan pidesini evde pratik ve kolay bir tarifi ve Ramazan pidesi hamuru püf noktası haberimizde...

Ramazan pidesi tarifi

Malzemeler

Bir paket maya (25g)

2 su bardağı ılık süt

yarım tatlı kaşığı şeker

yarım su bardağı ılık su

yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yaği

1 yemek kaşığı tuz

5. 5 su bardağı un (gerekirse ilave edilebilir)

Üstüne sürmek için:

bir yumurta sarısı

bir yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı yoğurt

Bolca susam,

çörek otu

Hamura şekil vermek için:

1 yemek kaşığı un

5-6 yemek kaşığı su

(unu ve suyu iyice karıştırın sıvı bir karışım olması lazım gerekirse su ilave edilebilir

Ramazan pidesi hamuru nasıl yoğurulur?

Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyerek 10 dakika bekletin ve mayanın eridiğine emin olun.

Sırasıyla diğer malzemeler ekleyin. Hamur yoğurulur ve kıvama geldikten sonra 40 dakika mayalanması bekleyin.

Hamur 2 veya 3 parçaya bölün.

Tezgaha un serpin ve her parçayı alıp açın.

Açtığınız hamuru yağladığınız tepsiye koyun.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak hamura şekil verin.

Hamuru mayalanması için yarım saat bekletin ve tekrar şekil verdiğimiz kısımlarına önce yaptığımız işlemi uygulayın ve çatal yardımıyla delikler oluşturun.

Üstüne sos sürülür ve bolca susam, çörek otu serpin

Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin.

Ramazan pidesinin püf noktaları

Ramazan pidesi malzeme ve şekillerine göre farklılık arz eder. Ramazan pidenizi yumurtalı, yumurtasız, tırnaklı ya da tırnaksız olmak üzere dört farklı şekilde hazırlayabilirsiniz. Klasik bir pidenin hamurunu hazırlarken mutlaka kaliteli bir un kullanmaya özen gösterin. Orta yoğunlukta, hafif cıvık bir hamur elde edeceksiniz. Bu hamuru yaparken mayanın aktif hale gelmesi için mutlaka ılık su kullanın. Hamurun kıvamının olmadığını düşünerek lütfen un ilave etmeyin. Mayalandıkça kendini toparlayacaktır.

Farklı yapılardaki unları karıştırarak kullanacaksanız su miktarını mutlaka ayarlayın. Daha lezzetli olması için içerisine zeytinyağı koyabilirsiniz. Hamuru hazırlarken mümkünse mermer bir tezgahın üzerinde yoğurun ve hamur kazıma aleti kullanın. Hamur yapıştıkça çok daha kolay çıkarmanıza ve işleme devam etmenize yardımcı olacaktır. Pideler, hazırlama, mayalama, şekil verme ve tekrar mayalama olmak üzere dört aşamadan geçer. Özellikle mayalanma aşamaları için pidenize zaman verin. Şekil verirken elinizi hafifçe zeytinyağlarsanız daha kolay şekil vermenize yardımı olacaktır.

Maya olarak ekşi maya kullanacaksanız kullanacağınız mayanın sağlam olup olmadığını mutlaka su testiyle kontrol edin. Ekşi mayanızı bir gece önceden aktif hale getirin. Katlama ve dinlendirme aşamalarına özen gösterin. Mümkünse en az 2 kez katlayın ve oda sıcaklığında üzeri kapalı bir biçimde dinlendirin. Katlayın, yoğurmayın. Yarı tam buğday, yarı beyaz un kullanarak hazırlarsanız hem kıvamı hem de lezzeti çok daha güzel olacaktır. Ekşi mayalı pidenizi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında pişirin. Pişirirken altına kepek, yulaf kepeği, kepek, irmik ya da tam buğday unu serpin.

Fırından çıkardıktan sonra bir müddet oda sıcaklığında beklettikten sonra tüketin.

Ramazan pidesi nasıl saklanır?

Pideniz eğer kalırsa bayatlamadan saklamanız ya da bayatlarsa değerlendirmeniz için birkaç önerimiz olacak. Sofradan kalan pidenizi bir buzdolabı poşetinin içerisine koyun ve buzluğa kaldırın. Tüketmek istediğiniz zaman fırınızı 180 derecede ısıtın. Buzluktan ekmeğinizi çıkarıp fırına verin. İyice ısındıktan sonra çıkarın. Ekmeğiniz ilk günkü kadar sıcacık ve taze olacaktır.