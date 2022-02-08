Ramazan Nazlı neden öldü? Ramazan Nazlı ölüm nedeni ne? Ramazan Nazlı donarak mı öldü?

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı evinde 6 Şubat günü ölü bulunan Ramazan Nazlı'nın "donarak öldüğü" iddiası sosyal medyada malum çevrelerce dillendirildi. Ramazan Nazlı’nın vefatına ilişkin Isparta Valiliğinden ilişkin açıklama yapıldı. Isparta Valiliği, hayatını kaybeden kişinin evinde elektrik akımının faal olduğunu ve kurulu sobasını kullanmadığının tespit edildiğini açıklamıştı. Valiliğin açıklaması bile sosyal medya trollerini tatmin etmedi. Peki Ramazan Nazlı nasıl, neden öldü? İşte detaylar...

Ramazan Nazlı neden öldü?

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan BTP Başkanı Hüseyin Baş, "Belediye başkanının yediği balıktan haberdar olan devlet, donarak hayatını kaybeden vatandaşından haberdar değil. Yazık!" ifadelerini kullandı. Hüseyin Baş’a tokat, Ramazan Nazlı’nın kardeşlerniden gedi. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı'nın donarak öldüğü iddiası sosyal medyayı bir anda gündem oldu. Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, vefat eden Ramazan Nazlı'nın kardeşlerini makamına davet ederek basın açıklaması yaptı.

Ramazan Nazlı'nın ölüm raporunda kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğinin belirtildiğine dikkati çeken Şimşek, "Yalvaç ilçemizde cumartesi günü hiçbir elektrik kesintisi olmamıştır. Ölen ağabeyimizin ölüm raporunda da kalp yetmezliğinden öldüğü belli olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ramazan Nazlı ölüm nedeni ne?

Ramazan Nazlı'nın kardeşi Haydar Nazlı da ağabeyinin donarak öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ağabeyinin sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiğini belirten Haydar Nazlı, "Solunum yetmezliği ve kalbinde sorun vardı. 5 yıl önce akciğer tedavisi gördü. Çıkan haberler bizi ailecek çok üzüyor. Yalan yanlış haberlere inanmayın. Ağabeyim tamamen kalp krizi sonucu vefat etti." dedi. Nazlı'nın diğer kardeşi Bülent Nazlı da yalan haber yapanları kınadığını vurgulayarak, "Ağabeyimin ne paraya, ne yemeğe, ne de kıyafete ihtiyacı vardı. Biz ağabeyimize her zaman bakıyorduk." ifadesini kullandı.