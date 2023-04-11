Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Fakirleştirme düğmesine basıldı, hemen bu ikisini alın
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın konusunda vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.
Sürekli olarak vatandaşa fiziki altın alımı konusunda çağrılar yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yeni açıklamalarda bulundu.
Özellikle bankaların batmasının ardından ve FED'in son faiz politikaları sonrası uçuşa geçen altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor.
Ramazan Kurtoğlu da yine altın ve imarsız tarla alımı konusunda üstü kapalı bir mesaj verdi.
Sosyal medya hesabından değerlendirmeler yapan Ramazan Kurtoğlu, "Küresel ekonomik-sosyal -siyasi yıkım için bankacılık-finans-enflasyon sarmalında FAKİRLEŞTİRME düğmesine basıldı. Önce” balon yaptır sonra patlat” özellikle meskenlerde-büyükşehirlerde yaşanacak. Fiziki Altın ve imarsız tarla dışında önümüzdeki 2 yılda satın almalar için çok düşünün" dedi.