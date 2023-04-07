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Ekonomi Ramazan Kurtoğlu tek tek anlattı: Altın üzerinden büyük tuzak kuruldu
Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu tek tek anlattı: Altın üzerinden büyük tuzak kuruldu

Yeniakit Publisher
2023-04-07 23:16:00 - 2023-04-07 23:19:00

Günümüzde mevcut banknot sisteminin çökertilmeye çalışıldığını iddia eden İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın üzerinden büyük tuzak kurulduğunu söyledi.

Ünlü ekonomist ve Ramazan Kurtoğlu, katıldığı bir programda çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. Altın üzerinden büyük bir tuzak kurulduğunu söyleyen Kurtoğlu, para birimlerinin hızla erimeye devam edeceğini belirtti.

"Altın oyunları çoktan başladı. Öyle bir sıfırlama geliyor ki bunun bütün kararları alınmış vaziyette" diyen Kurtoğlu, dünyanın çeşitli ülkelerinden örnekler vererek kurulan küresel tezgahı tek tek anlattı.

Mevcut banknot sisteminin çökertilerek yerine yeni bir sistemin getirilmeye çalışıldığını, bu sistemin başına ise ABD'nin geçmek istediğini aktaran Kurtoğlu, bugün dünyanın tekno-demokratlar ve tekno-otokratlar olarak yeniden ikiye ayrıldığını söyledi.

Kurtoğlu asıl hedefin mülkiyetsizlik ve şirket sosyalizmi olduğunu ifade etti.
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Yorumlar

Selim sagirkaya

Sayfayı reklamla dolduruyorsunuz...silemiyoruz.. öyle ki haber nedir,her şey birbirine karışıyor...ben akit gazetesini,allahin emrini biliyor diye okuyorum...fakat sizin bu haliniz,allahin emrine karşı gelenlerden farksiz...siz bunun farkında mısınız???haber okuyamıyoruz haber...muslumansaniz Müslüman gibi durun..farkınızı görelim...vesselam..
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