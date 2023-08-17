Ramazan Kurtoğlu duyurdu! Türkiye'nin her yerinden fışkırıyor... Dünya devleri her an kapımızı çalabilir

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, bor madeni ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ramazan Kurtoğlu yaptığı paylaşımda, "Toyota hidrojenle çalışan otomobili piyasaya sürdü. Almanlar da hidrojen yakıtlı kamyonu piyasaya sürmüşlerdi. Geleceğin araçları hidrojen yakıtlı. Hidrojenin temel kaynağı BOR ve dünya rezervinin%70 vatanımızda. Yeni nesil nükleer santrallerin yakıtı da TORYUM ve %70 rezerv bizde" ifadelerini kullandı.

Bor ve toryum nedir?

Bugün için toryum nükleer enerji hammaddeleri kapsamına girmektedir. Ancak, toryuma dayalı nükleer santrallerin henüz ekonomik boyutta devreye girmemeleri nedeniyle, toryum, halen sırasını bekleyen bir nükleer yakıt hammaddesi durumundadır.

Bor mineralleri ve ürünlerinin kullanım alanları;Cam, seramik, deterjan, ilaç ve kimya sanayii, yanmayı önleyici (geciktirici) madde yapımı, tarım, metalurji, enerji depolama, arabalar (hava yastıkları, hidrolik fren vb), su arıtma, pigment ve kurutucu olarak, nükleer uygulamalar ve diğer kullanım alanlarıdır.



Türkiye'de rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri Tinkal ve Kolemanit'tir. Türkiye'de Tinkal yatakları Eskişehir – Kırka'da, kolemanit yatakları ise Kütahya – Emet, Balıkesir – Bigadiç ve Bursa – Kestelek'te bulunmaktadır.



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