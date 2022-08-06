Ramazan Keskin Hoca vefat etti

28 Şubat’ın Malatya’daki simge ismi Ramazan Keskin Hoca, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi gören Keskin, son olarak Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan Keskin, akşam saatlerinde vefat etti.

Keskin’in cenazesi cumartesi günü Malatya Şehir Mezarlığı’nda öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alikan-Uluköy Budak Mezrasında bulunan Ebuzerler Mescidi haziresine defnedilecek.

Ramazan Keskin kimdir?

1952’de Malatya’da dünyaya geldi.

Resmi öğrenime Malatya Hidayet İlkokulunda başladı. İlkokuldan sonra Malatya İmam Hatip Okuluna devam etti. 1973 yılında Malatya İmam Hatip Okulunu (Lisesini) bitirdi. Aynı yıl Diyanette imam hatip olarak göreve başladı. Bu arada Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsünü bitirdi (1978). Adana Ticari İlimler Akademisi Malatya Şubesi İktisat Bölümüne devam ederken 3.sınıfta fakülteyi terk etmek zorunda kaldı.

Ramazan Keskin, 1979–1980 yıllarında Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı.

Milli Türk Talebe Birliği, İmam Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti, Akıncılar Derneği, Din Görevlileri Derneği ve daha değişik STK’larda aktif olarak çalıştı.

Gençlik yıllarında sporla ilgilenen Keskin, Malatya İmam Hatip Okulunda okurken okulun atletizim yarışmasında birinci oldu.

Kısa bir dönem tiyatro ile ilgilendi. Birkaç tiyatro oyununda başrol oynadı. Malatya’da, Darende’de, Hekimhan’da, Elbistan’da ve muhtelif yerlerde arkadaşları ile oyunlar sergilediler. “Ya Şehit Ya Gazi, Bir Ülkenin İşgali, Sosyalizmin Acımasızlığı” gibi tiyatro oyunlarında oynadı. 1974 hac dönüşü tiyatroyu bıraktı.

1980’e kadar yürüyüş, miting, dayanışma geceleri, panel, seminer ve birçok konferansta aktif rol aldı.

Milli Nizam ve Milli Selamet partisinin içinde bulunan Keskin, 1978’de kendisiyle parti arasına mesafe koydu.

Siyasi ve sosyal faaliyetlerinden dolayı 1978 yılında sıkıyönetimde yargılandı ve beraat etti.

1980’de “El-Medine Neşriyat” ismiyle kitabevi işletmeye başladı.

28 Şubat sürecinde kesintisiz 8 yıllık eğitime muhalif olarak okuduğu hutbelerden dolayı hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) iki dava açıldı. Bu iki davadan birinden beraat, diğerinden ceza aldı ve hapis yattı.

1999’da Medeniyet gazetesini çıkardı. Medeniyet gazetesinin birinci sayısından sonra başörtüsü nedeniyle gazeteye birkaç dava birden açıldı. Gazetenin sahibi Mehmet Keskin, yazı işleri müdürü Şevket Başıbüyük ve genel yayın yönetmeni Ramazan Keskin olmak üzere haklarında davalar açıldı ve üçü de hapis yattı.

Ramazan Keskin cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar Medeniyet gazetesi yayın hayatına devam etti, yine tutuklandı.