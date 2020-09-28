Ramazan Kadirov'dan Azerbaycan açıklaması

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın kukla lideri Ramazan Kadirov, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sonrası sınır hattında başlayan savaş ile ilgili bir açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen ve Rus-Çeçen savaşında mücahitleri satmasıyla tanınan Ramazan Kadirov, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Ermenistan ve Azerbaycan'a kan dökülmesini durdurma çağrısı yapıyorum. Dağlık Karabağ, bazı güçlerin iyileştirme fırsatı vermediği kanayan bir yaraya dönüştü. Kafkasya'nın tamamı, bölgenin tüm kardeş halkları bu acıyı çekiyor’ ifadelerini kullandı.

Çatışmalarda Ermenistan’ın kaybı büyük

Bölgede dün sabah saatlerinde Ermenistan’ın saldırıları sonrası başlayan çatışmada çok sayıda Ermeni askeri öldü.