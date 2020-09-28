  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ramazan Kadirov'dan Azerbaycan açıklaması
Dünya

Ramazan Kadirov'dan Azerbaycan açıklaması

Çeçenistan Lideri Ramazan Kadirov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:01:00 -
Ramazan Kadirov'dan Azerbaycan açıklaması

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın kukla lideri Ramazan Kadirov, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sonrası sınır hattında başlayan savaş ile ilgili bir açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen ve Rus-Çeçen savaşında mücahitleri satmasıyla tanınan Ramazan Kadirov, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Ermenistan ve Azerbaycan'a kan dökülmesini durdurma çağrısı yapıyorum. Dağlık Karabağ, bazı güçlerin iyileştirme fırsatı vermediği kanayan bir yaraya dönüştü. Kafkasya'nın tamamı, bölgenin tüm kardeş halkları bu acıyı çekiyor’ ifadelerini kullandı.

Çatışmalarda Ermenistan’ın kaybı büyük

Bölgede dün sabah saatlerinde Ermenistan’ın saldırıları sonrası başlayan çatışmada çok sayıda Ermeni askeri öldü.

Azerbaycan mı güçlü yoksa Ermenistan mı? Dünyaca ünlü site paylaştı...
Azerbaycan mı güçlü yoksa Ermenistan mı? Dünyaca ünlü site paylaştı...

Dünya

Azerbaycan mı güçlü yoksa Ermenistan mı? Dünyaca ünlü site paylaştı...

Reuters, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin son gelişmeyi dünya ile paylaştı
Reuters, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin son gelişmeyi dünya ile paylaştı

Gündem

Reuters, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin son gelişmeyi dünya ile paylaştı

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi sürerken merak edilen sorunun cevabı yanıt buldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi sürerken merak edilen sorunun cevabı yanıt buldu

Dünya

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi sürerken merak edilen sorunun cevabı yanıt buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!
Gündem

HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!

Ermenistan'ın hain saldırısının ardından karşı saldırı başlatan kardeş Azerbaycan'a Türkiye'den destek mesajları yağdı. Türkiye'nin Azerbayc..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi
Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarfından yapılan açıklamada, meselen..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı