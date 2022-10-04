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Dünya Ramazan Kadirov herkesi şoke etti! Yok artık daha neler
Dünya

Ramazan Kadirov herkesi şoke etti! Yok artık daha neler

Çeçenistan'ın kukla lideri Ramazan Kadirov, Ukrayna'daki cepheye reşit olmayan oğullarını göndereceğini duyurdu. Kadirov'un, "Yakında cepheye gidecekler" dediği 3 oğlu 14, 15 ve 16 yaşlarında... Peki Kadirov'un eşi kim ve kaç çocuğu var?

Yeniakit Publisher
2022-10-04 12:36:00 -
Ramazan Kadirov herkesi şoke etti! Yok artık daha neler

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın kukla lideri Ramazan Kadirov, oğullarının Ukrayna'daki özel askeri harekatın yapıldığı bölgede savaş becerilerini sergilemeye hazır olduğunu söyledi.

"Çocuklarım yakında cepheye gidecek"

Kadirov'un savaşa göndereceği oğulları henüz çocuk yaşta. En küçükleri 14 olan çocukların ortancası 15 en büyüğü de 16 yaşında.

Şaka yapmıyor, gerçekten yolluyor

Ramazan Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Şaka yapmıyorum. Kendilerini gerçek savaş meydanında göstermenin zamanı geldi. Bu onların seçimi, ben sadece memnuniyetle karşılıyorum. Yakında cepheye gidecekler ve temas hattının en çetin bölgelerinde yer alacaklar" ifadelerine yer verdi.

Çocuklara özel tim eğitimi aldırmış

Ramazan Kadirov, 14, 15 ve 16 yaşındaki üç oğlunun küçük yaştan itibaren Rusya Özel Harekat Timi Üniversitesi nezdinde askeri hazırlıktan geçtiğini ve silah eğitimi aldığını ifade etti.

Ramazan Kadirov'un kaç eşi var?

8 çocuk babası olan Ramazan Kadirov, Çeçenistan'da baskıcı bir yönetim sergiliyor. 30 bin kişilik şahsi ordusu olduğu iddia edilen Ramazan Kadirov'un resmi olarak bir eşi var görünüyor. Karısının ismi Medni Musayevna Kadirova... Kadirov'un resmi eşi dışında başka eşleri de olduğu söyleniyor. Ancak o eşlerine dair veri bulunmuyor. Kadirov'un üzerine kayıtlı olan 8 çocuğundan 2'si evlatlık. Kadirov'un resmi eşi olan Medni Kadirova bir butik işletiyor ve tesettürlü kadın kıyafetleri satıyor. 

 

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

AHMAK ÇOCUKLARINI RUSYA İÇİN FEDAMI EDECEKSİN BEYİNSİZ.

türk

hain oğle hain
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