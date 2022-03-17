Ramazan imsakiyesi 2022 Nevşehir! Nevşehir iftar saatleri: Sahur vakti

Mübarek Ramazan Ayı 12 Nisan 2022 Cumartesi günü başlıyor. 1 Mayıs Pazar günü Ramazan Ayı‘nın son günü olacak. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise Ramazan Bayramı‘nı kutlayacağız. Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle Ramazan imsakiyesi, sahur ve iftar saatleri araştırılıyor. Nevşehir 2022 Ramazan iftar saatleri saat kaçta? Nevşehir iftar saati, sahur vakitleri saat kaçta? İşte Nevşehir Ramazan imsakiyesi 2022.

Oruç kime farzdır?

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir? İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

Oruca niyet nasıl yapılır, ne zaman niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.