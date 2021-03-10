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Kadın - Aile Ramazan halkası tarifi | Ramazan halkası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ramazan halkası tarifi | Ramazan halkası nasıl yapılır?

Özellikle Ramazan aylarında çayların yanında koyulan Ramazan halkasının lezzeti farklı oluyor. Hafif tatlı hafif tuzlu tadıyla Ramazan halkası, çayın yanında vazgeçilmez oluyor. Peki, Ramazan halkası nasıl yapılır? Ramazan halkası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 23:08:00 -
Ramazan halkası tarifi | Ramazan halkası nasıl yapılır?

Ramazan halkası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 çay bardağı eritilmiş tereyağı, 1 tane yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 3,5 - 4 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı mahlep, 1 yemek kaşığı elma sirkesi

Ramazan halkası nasıl yapılır?

Bir kabın içerisine eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, mahlep, şeker, sirke, yoğurt ve yumurtayı koyun. Güzelce karıştırmaya başlayın.

Daha sonra bu karışımın içerisine kabartma tozu ve unu eleyerek ekleyin. Son olarak tuzu da ilave ederek ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurmanız gerekir. Gerekirse un da ekleyin.

Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar almalısınız. Tezgahın üzerinde, elinizle yuvarlayarak silindir bir rulo şekline sokun. Daha sonra her iki ucunu birleştirmeniz gerekir.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine koyun ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında rengi hafif değişene kadar yaklaşık 20 dakika kadar pişirmeniz gerekir. Daha sonra çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakabilirsiniz. Afiyet olsun…

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