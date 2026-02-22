Ne yaptıysa olmuyor da olmuyor! Bir türlü dikiş tutmadı gibi... Leroy Sane düşündürüyor
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Leroy Sane, bu sezon ligde çıktığı 19 karşılaşmanın sadece 5'inde gol veya asist katkısı sunabildi...
Galatasaray sezon başında Leroy Sane'yi Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Alman yıldız, 19 Süper Lig karşılaşmasında 6 gol ve 3 asist üretti. Karagümrük sınavında kadroda olmasına rağmen sahaya sürülmemişti. Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor sınavlarında ise sakatlığa takıldı.
30 yaşındaki futbolcunun 6 gol-3 asistlik performansı 5 maçta gerçekleşti:
Kayserispor (İlk yarıdaki maç): 1 gol-1 asist Başakşehir: 2 gol Fenerbahçe: 1 gol Samsunspor: 1 gol-1 asist Antalyaspor: 1 gol-1 asist Alman yıldızın sadece 5 maçta skor tabelasına etki edebilmesi, kafaları karıştırdı.
Galatasaray ara transfer döneminde Lang ve Asprilla ile kanat bölgelerini güçlendirdi. Ancak sakatlık veya ceza olmadığı sürece sahaya Leroy Sane'nin sahaya çıkması kesin gibi... Teknik Direktör Okan Buruk'un ilerleyen haftalarda Sane'yi kulübeye çekip çekmeyeceği ise bilinmiyor.
