  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İftara nefis tatlı önerisi: Çullama tarifi! Kahramanmaraş'ın asırlık lezzeti! Oruç sonrası... İstanbul’un Selatin Camileri! Üsküdar'ın kalbindeki üç asırlık estetik miras: Valide-i Cedid Camisi… Zengin bir sağlık sistemi hemen değerli olsun sizin için! Çünkü Kalp krizi yaş dinlemiyor... Motosikletlerle köy basıp kadın ve çocukları kaçırdılar! Ölüler de var Galatasaray’ın serisi bozkırda son buldu! 10 maçtır bileği bükülmeyen Cimbom, Konyaspor kalesini geçemedi Hastaneden randevu alamadı! Doktora taşlama şiir yazdı Türkiye ile bir dönem arası limoni olan Mısır, herkesi ters köşe yaptı! Tam 47 yıl sonra bir ilk yaşanacaktı ki... Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı? Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Nihayet gerçek bir eldiven kaleye geçecek! Müthiş bir atak İngiltere'den gerçekleşiyor
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Nihayet gerçek bir eldiven kaleye geçecek! Müthiş bir atak İngiltere'den gerçekleşiyor

Beşiktaş, Manchester United forması giyen Altay Bayındır'la sezon sonu için anlaşma sağladı. Yaz döneminde bir file bekçisinin daha kadroya katılması bekleniyor.

#1
Foto - Nihayet gerçek bir eldiven kaleye geçecek! Müthiş bir atak İngiltere'den gerçekleşiyor

Beşiktaş devre arasında Altay Bayındır konusunda bazı görüşmeler yapmıştı. Ancak Manchester United Yönetimi onu ara transferde bırakmak istemedi. Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki file bekçisiyle kişisel şartlarda anlaşma sağladı. 1.98 boyundaki eldivenin United'la 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi var.

#2
Foto - Nihayet gerçek bir eldiven kaleye geçecek! Müthiş bir atak İngiltere'den gerçekleşiyor

Sözleşmede ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Fakat İngiliz ekibi yaz döneminde onu Beşiktaş'a satacak... Tarafların uygun bir bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlaması bekleniyor. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun mukavelesi bu sezonun ardından bitecek. Ersin'le yola devam edilmeyecek.

#3
Foto - Nihayet gerçek bir eldiven kaleye geçecek! Müthiş bir atak İngiltere'den gerçekleşiyor

Roma'dan kiralanan Devis Vasquez'in satın alma opsiyonu da kullanılmayacak.

#4
Foto - Nihayet gerçek bir eldiven kaleye geçecek! Müthiş bir atak İngiltere'den gerçekleşiyor

Çünkü Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kolombiyalı kaleciye pek sıcak bakmıyor. Kartal, Altay Bayındır haricinde 2026 yazında yabancı bir kaleci daha getirecek. Yani yeni sezonda Beşiktaş'ın kaleci havuzu komple değişecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı
Gündem

Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin sahasında aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından tribünde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyada gündem oldu. Eski..
Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu
Gündem

Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu

Gazeteci Ferhat Murat, Yenikapı’daki iftar organizasyonunun finansmanına ilişkin Saadet Partisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ..
Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı
Dünya

Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı

İran, 24 Şubat'ta ülkenin doğusu ve batısında askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM yayımladı

Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!
Gündem

Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!

İşgalci İsrail basını, eli kanlı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik korkunç bir savaş senaryosu üzerinde anlaştığını duyurdu. ..
İran lideri Pezeşkiyan: Bizi buna zorluyorlar
Dünya

İran lideri Pezeşkiyan: Bizi buna zorluyorlar

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, açıklamasında "Dünya güçleri bizi boyun eğmeye zorlamak istiyor" ifadelerini kullandı.
28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’
Gündem

28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’

28 Şubat zihniyeti bu kez Kocaeli’nin Derince ilçesinde hortladı. İlk kez oruca niyet eden 3’üncü sınıf öğrencisi, okula da başörtüsüyle git..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23