Nihayet gerçek bir eldiven kaleye geçecek! Müthiş bir atak İngiltere'den gerçekleşiyor
Beşiktaş, Manchester United forması giyen Altay Bayındır'la sezon sonu için anlaşma sağladı. Yaz döneminde bir file bekçisinin daha kadroya katılması bekleniyor.
Beşiktaş, Manchester United forması giyen Altay Bayındır'la sezon sonu için anlaşma sağladı. Yaz döneminde bir file bekçisinin daha kadroya katılması bekleniyor.
Beşiktaş devre arasında Altay Bayındır konusunda bazı görüşmeler yapmıştı. Ancak Manchester United Yönetimi onu ara transferde bırakmak istemedi. Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki file bekçisiyle kişisel şartlarda anlaşma sağladı. 1.98 boyundaki eldivenin United'la 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi var.
Sözleşmede ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Fakat İngiliz ekibi yaz döneminde onu Beşiktaş'a satacak... Tarafların uygun bir bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlaması bekleniyor. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun mukavelesi bu sezonun ardından bitecek. Ersin'le yola devam edilmeyecek.
Roma'dan kiralanan Devis Vasquez'in satın alma opsiyonu da kullanılmayacak.
Çünkü Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kolombiyalı kaleciye pek sıcak bakmıyor. Kartal, Altay Bayındır haricinde 2026 yazında yabancı bir kaleci daha getirecek. Yani yeni sezonda Beşiktaş'ın kaleci havuzu komple değişecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23