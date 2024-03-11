Ramazan geldi CHP'de gaflar başladı! Özgür Özel: İlk sahur tutuldu! Bu Ramazan'da 30 Ramazan var
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dindar kılığına girmeye çalışan CHP'de yeni bir rezillik daha yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun yerini aratmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında vatandaşların Ramazan ayını kutlarken gaf üzerine gaf yaptı.
Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart yaklaşırken, siyasi partilerin adayları ve liderleri de seçim çalışmalarını devam ettiriyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Çatalca ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlarla buluştu.
Alandakilerin Ramazan ayını kutlayan Özgür Özel, Ramazan üzerinden hükümeti eleştirecekken Kılıçdaroğlu'nun yerini aratmayacak şekilde yine bir gafa imza attı.
"Bu Ramazan'da 30 Ramazan var.."
Dün gece ilk sahura kalkıldığını ifade etmeye çalışan Özel, hem oruçla sahuru karıştırdı, hem de Ramazan ayı ile günleri karıştırdı:
İlk sahur tutuldu.. Bu Ramazan'da 30 Ramazan var..
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Özgür Özel'in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve izleyenleri güldürdü.