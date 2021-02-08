Ramazan bayramı tatili kaç gün olur? Milyonlarca kişi üç ayların, ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı tatili bu sene kaç gün olur?

Ramazan bayramı tatili kaç gün?

Üç aylar 13 Şubat 2021’de başlayacak. Ramazan ise 13 Nisan Salı günü başlayacak. 12 Mayıs Çarşamba günü ramazan bayramı arifesi olarak idrak edilecek. 13 Mayıs Perşembe günü ramazan bayramının birinci günü olacak. Bayram 15 Mayıs Cumartesi sona erecek. Bayram tatilinin Pazar günüyle birleştirilip 4,5 gün olabileceği konuşuluyor.

13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021 AREFE

13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

2021 yılı resmi tatilleri şöyle:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

19-20-21-22 Temmuz Kurban

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı