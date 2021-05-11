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Gündem Ramazan bayramı öncesi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni karar
Gündem

Ramazan bayramı öncesi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni karar

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:55:00 -
Ramazan bayramı öncesi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni karar

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma devam ediyor.

Kısıtlama Ramazan bayramını da kapsıyor. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak." ifadeleri kullanıldı.

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