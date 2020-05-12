Ramazan bayramı ne zaman? 2020 Ramazan bayramı hangi güne denk gelecek?
Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan ve Ramazan bayramı için ayrı planlar yaparken, koronavirüsün dünyada büyük bir kaosa sebep olmasıyla birlikte, "Ramazan bayramı yapılacak mı?","Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" planları gündemden düşmüyor. Hal böyleyken, atalarımızın "Kul plan yapar, kader gülermiş" sözünü idrak ettiğimiz bir noktaya geldik. Şimdilerde konuşulan "2020 Ramazan Bayramı ne zaman?","Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?" sorularının cevaplarını sizler için derledik. İşte merak edilen 2020 bayram detayları...
Üç aylara girdiğimiz andan itibaren Ramazan için hazırlıklara başlandı. Gerek ibadet, gerekse Ramazanın ruhunu yavaş yavaş yaşamaya başlayan Müslümanlar Ramazan Bayramının tarihini de merak ediyor.
Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.
Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.
Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.
Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.
Ramazan 2020 Başlangıç: 24 Nisan Cuma
Ramazan 2020 Bitiş: 23 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramında Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilecek Mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı netlik kazanacak.