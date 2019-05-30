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Ramazan Bayramı için 10 beslenme önerisi

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:50
Ramazan Bayramı için 10 beslenme önerisi

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, "Bayram ziyaretleri sırasında çay ve kahve tüketimi de sınırlandırılmalıdır. Aşırı miktarlarda olduğunda çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabilmektedir. Bayram ziyaretlerinde ikramların porsiyonları mümkün olduğunca küçük olarak tercih edilmelidir. Tatlı tüketilecekse, hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar tüketilmelidir. Sıcak havalara denk gelen bayram günlerinde 2,5-3 litre su tüketimi de önem kazanmaktadır" dedi.


Ramazan boyunca günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle kişi, bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine giriyor. Fakat Ramazan ayının ardından aşırı yemek, bazı problemleri kaçınılmaz hale getiriyor. Ayrıca Ramazan’da kilo alınmasındaki en önemli etkenlerden biri yavaşlayan metabolizma oluyor. Bu yüzden bayram da dahil olmak üzere az ve sık yiyerek öncelikle metabolizmanın hızlandırılması gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, Ramazan ayı sonrasında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.



"1 ayda alınan kiloları 3 günde vermeye çalışmayın"


Ramazan ayında uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma hızının yavaşladığını ve buna bağlı olarak oruç tutan kişilerde hızlı kilo alımı olduğunu ifade eden Ertuğ, "Ramazan ayı geçtikten sonra, kişiler bir ay gibi uzun dönemde alınan bu kiloları, 3-5 gün içinde tek besin içeren sağlıksız diyetlerle vermeye yönelmektedir. Metabolizmanın eski hızına ulaşması için dengeli beslenmek ve spor yapmak şarttır. Ancak 3 ana öğüne ek en az 2 ara öğünden oluşan bir beslenme programı ve her gün 1 saatlik tempolu yürüyüşlerle metabolizma eski hızınıza ulaştırılabilir. Ramazan ayında azalan öğün sayılarını bayramdan sonra günlük beslenme programına ara öğünler ekleyerek artırmak, yavaşlamış olan metabolizma hızının yükselmesini sağlayacaktır. Ara öğünler; meyve, süt veya süt ürünleri, tahıllı ekmek, peynir,diyet bisküvisi gibi besinlerden oluşmalıdır. Ayrıca az su tüketimi de; yorgunluk, böbrek hastalıkları, deride kuruma ve sindirim sistemi gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Bu nedenle Ramazan ayından sonra da günlük su tüketiminin minimum 8-10 su bardağı, toplam sıvı tüketiminin de 12-15 su bardağı olmasına özen gösterilmelidir" diye belirtti.



"Bayramda genel beslenme kurallarına dikkat edilmeli"


Bayramda ve sonrasında aşırı yemek ve tatlı tüketiminin kalp, böbrek, karaciğer, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişilerde sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade eden Ertuğ, "Metabolizma hızının yavaşlaması, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi şikayetleri de meydana getirebilmektedir. Bunu önlemek için genel beslenme kurallarına dikkat edilmelidir. Özellikle diyabet, tansiyon, kalp rahatsızlığı, böbrek problemleri olanların ve diyet yapanların bayram süresince diyetlerine dikkat etmeye devam etmeleri çok önemlidir" dedi.



"Bayram ziyaretlerinde küçük porsiyon tercih edilmeli"


Ramazan Bayramı’nda güne hafif bir kahvaltıyla başlanması ve gün boyu öğün atlanmaması gerektiğinin altını çizen Ertuğ, ara öğünlere özen gösterilmeli ve yağsız süt, fındık, badem gibi yağlı tohumlar ya da meyve/kuru meyve yenilerek metabolizmanın hızlandırılması gerektiğini söyledi. Ertuğ, "Besinler iyi çiğnenmeli, yavaş yavaş, azar azar ve sık yenilmelidir. Bayram boyunca tatlı ve çikolata tüketimine dikkat edilmelidir. Bayram ziyaretleri sırasında çay ve kahve tüketimi de sınırlandırılmalıdır. Aşırı miktarlarda olduğunda çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabilmektedir. Bayram ziyaretlerinde ikramların porsiyonları mümkün olduğunca küçük olarak tercih edilmelidir. Tatlı tüketilecekse, hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar tüketilmelidir. Sıcak havalara denk gelen bayram günlerinde 2,5-3 lt su tüketimi de önem kazanmaktadır. Akşam yemeğinde çok yağlı besinler tercih edilmemeli, porsiyon ölçüleri normal olmalı ve akşam yemekleri erken saatlerde yenmelidir. Bayramda alınan enerjiyle, harcanan enerji dengesini kurmak için en azından yürüyüş ve spor aktiviteleri için fırsat oluşturulmalıdır" ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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