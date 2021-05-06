Ramazan bayramı hangi gün 2021? Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor?
Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bayram tatili için plan yapacak olan kişiler Ramazan Bayramı’nın ve bayram tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün?
Ramazan ayını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bayram için gün sayılıyor. Bu yıl yine bayram pandeminin gölgesinde gerçekleşecek. Bayram 17 günlük kapanma dönemine denk gelen bayram hangi güne denk geliyor?
Ramazan bayramı hangi gün 2021?
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi