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Yaşam Ramazan bayramı hangi gün 2021? Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor?
Yaşam

Ramazan bayramı hangi gün 2021? Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bayram tatili için plan yapacak olan kişiler Ramazan Bayramı’nın ve bayram tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 17:19:00 -
Ramazan bayramı hangi gün 2021? Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bayram için gün sayılıyor. Bu yıl yine bayram pandeminin gölgesinde gerçekleşecek. Bayram 17 günlük kapanma dönemine denk gelen bayram hangi güne denk geliyor?

Ramazan bayramı hangi gün 2021?

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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