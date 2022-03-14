Ramazan Bayram ikramiyesi 2022 ne zaman ödencek? 2022 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar verilecek, emekli ikramiyesi ne zaman yatar? 2018 yılı itibariyle yasalaşan ve her sene iki kere bayramdan önceki günlerde verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. 2022 Ramazan bayramında 11000 TL ve Kurban Bayramında da 1100 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. Artan enflasyon rakamları sonrası emeklilerin gözü kucağa ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı konusunda.

2022 Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

2022 yılı Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı ise bu sne 2 Mayıs'ta idrak edilecek. Milyonlarca emekliye Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi verilmekte. Bundan dolayı da Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler de bayram ikramiyesi hesaplaması yapmaya başladı. Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatacak.

2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

2022 yılı için yapılan birçok zam 2021 sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak yapılmıştı. 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak ve ne kadar olacak? Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir.

Kimlere bayram ikramiyesi veriliyor?

– SGK'dan aylık alan

– SSK, Bağ-Kur

– Emekli Sandığı emeklileri

– Ölüm aylığı alanlar

– Şehit yakını ve gaziler

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.