  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Bunu baştan düşünecektin Fatih bey… İşte Erbakan’ın en büyük hatası!..

Zorunlu askerlik 3 yıla çıktı! İsrail ordusuna Gazze revizesi

İsrail'den kirli Türkiye planı! O geceyi bekliyorlar, herkes uyanık olsun

3 kişi ifadeye çağrıldı! Fondaş medya para sayma görüntülerini CHP’yi aklama yarışına çevirdi

2 bakan ve MİT Başkanı Irak'a gidecek! Konu mühim

Gün gün ramazan imsakiyesi! Bugün iftar saat kaçta? Tıkla öğren

Akit Ekrem’in metro yalanını ifşa ediyor! istanbul böyle yalancı görmedi

Altında dudak uçuklatan fiyatı verdiler! JP Morgan'dan altın tahmini

‘Para Kule’ gündemden düşmüyor! Peçete kâğıdına imza atılmış! CHP’ye zor sorular
Gündem Ramazan ayında yandaşlara konser kıyağı! Ekrem'den teravih saati çalgı çengi
Gündem

Ramazan ayında yandaşlara konser kıyağı! Ekrem'den teravih saati çalgı çengi

Yeniakit Publisher
2024-03-14 12:18:00 -
Ramazan ayında yandaşlara konser kıyağı! Ekrem'den teravih saati çalgı çengi

31 Mart’ta seçmeninin karşısına çıkıacak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayını bile çalgı çengiye çevirdi. Başta Şevval Sam olmak üzere kendisine yakın isimlere Ramazan ayında konser ayarlayan İmamoğlu, giderayak yandaşlarını semirtmeye başladı.

İhaleleri arkadaşlarına peşkeş çeken, para dolu bavullarla CHP’yi ele geçiren ve siyaseti dizayn etmeye kalkışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vukuatlarına bir yenisi eklendi. İmamoğlu, Ramazan ayını da yandaşlarını semirtmek için fırsata çevirerek belediyenin imkânlarını kendisine ve CHP’ye yakın sanatçılara seferber etti. 11 ayın sultanı Ramazan’ı bahane eden İmamoğlu, teravih namazına denk gelen saatte seri konserler başlattı. İmamoğlu’nun Hristiyan misyonerlerin kitaplarını seslendiren Şevval Sam dahil pek çok yandaşa konser verdirdiği ortaya çıktı.

MİLYONLAR SAÇTI

İBB’nin Ramazan etkinliğinde İmamoğlu’nun konser adı altında milyonlar saçtığı Sam’ın yanı sıra Belkıs Akkale, Mehmet Esen, Sunay Akın-Dilek Türkan, Yeni Türkü, İncesaz, Gaye Su Akyol, Bengü, Irmak Arıcı, Veysel Diker, Gülşen Kutlu, Rafet El Roman, Tarkan Öngen ile Gece Yolcuları sahne alacak.

24 Mart’a kadar devam edecek etkinlikler Fatih Anıt Parkı, Artİstanbul Feshane, Festival Park Kadıköy, Piyalepaşa, Tuzla Sahil, Pendik, Dudullu ve Kartal Neyzen Tevfik meydanları, Başakşehir İBB Onurkent Parkı ve Fatih Yerebatan Caddesi’nde yapılacak.

Bu arada etkinliğin maliyeti açıklanmadı. Ramazan’ı eğlenceden ibaret sanan ve kutsal ayda tüyü bitmemiş yetimin hakkını çarçur eden İmamoğlu’na tepki yağdı. İmamoğlu’nun 11 ayın sultanını yandaşlarını zenginleştirmek için kullandığı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sinirlenme Ekrem cevap ver!
Sinirlenme Ekrem cevap ver!

Siyaset

Sinirlenme Ekrem cevap ver!

Ekrem yattı Bakanlık yaptı! Vatandaş tam not verdi
Ekrem yattı Bakanlık yaptı! Vatandaş tam not verdi

Gündem

Ekrem yattı Bakanlık yaptı! Vatandaş tam not verdi

Ekrem kafayı yedi, robotlaştı!
Ekrem kafayı yedi, robotlaştı!

Sosyal Medya

Ekrem kafayı yedi, robotlaştı!

Ekrem’in kabusu oldu! Murat Kurum, İmamoğlu’nun "unuttum" deyip yapmadığı vaatleri tek tek paylaştı
Ekrem’in kabusu oldu! Murat Kurum, İmamoğlu’nun “unuttum” deyip yapmadığı vaatleri tek tek paylaştı

Siyaset

Ekrem’in kabusu oldu! Murat Kurum, İmamoğlu’nun “unuttum” deyip yapmadığı vaatleri tek tek paylaştı

ChatGPT’ye Ekrem soruldu… "Homo dostu" dedi!..
ChatGPT’ye Ekrem soruldu… “Homo dostu” dedi!..

Siyaset

ChatGPT’ye Ekrem soruldu… “Homo dostu” dedi!..

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nefername

Teravih saatin de camii tuvaletleri ücretsiz mi?

Oy verenler düşünsün

Gidende varsa ki vardır Allahım uyandırsım mübarek günlerde
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23