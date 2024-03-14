Ramazan ayında yandaşlara konser kıyağı! Ekrem'den teravih saati çalgı çengi

İhaleleri arkadaşlarına peşkeş çeken, para dolu bavullarla CHP’yi ele geçiren ve siyaseti dizayn etmeye kalkışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vukuatlarına bir yenisi eklendi. İmamoğlu, Ramazan ayını da yandaşlarını semirtmek için fırsata çevirerek belediyenin imkânlarını kendisine ve CHP’ye yakın sanatçılara seferber etti. 11 ayın sultanı Ramazan’ı bahane eden İmamoğlu, teravih namazına denk gelen saatte seri konserler başlattı. İmamoğlu’nun Hristiyan misyonerlerin kitaplarını seslendiren Şevval Sam dahil pek çok yandaşa konser verdirdiği ortaya çıktı.

MİLYONLAR SAÇTI

İBB’nin Ramazan etkinliğinde İmamoğlu’nun konser adı altında milyonlar saçtığı Sam’ın yanı sıra Belkıs Akkale, Mehmet Esen, Sunay Akın-Dilek Türkan, Yeni Türkü, İncesaz, Gaye Su Akyol, Bengü, Irmak Arıcı, Veysel Diker, Gülşen Kutlu, Rafet El Roman, Tarkan Öngen ile Gece Yolcuları sahne alacak.

24 Mart’a kadar devam edecek etkinlikler Fatih Anıt Parkı, Artİstanbul Feshane, Festival Park Kadıköy, Piyalepaşa, Tuzla Sahil, Pendik, Dudullu ve Kartal Neyzen Tevfik meydanları, Başakşehir İBB Onurkent Parkı ve Fatih Yerebatan Caddesi’nde yapılacak.

Bu arada etkinliğin maliyeti açıklanmadı. Ramazan’ı eğlenceden ibaret sanan ve kutsal ayda tüyü bitmemiş yetimin hakkını çarçur eden İmamoğlu’na tepki yağdı. İmamoğlu’nun 11 ayın sultanını yandaşlarını zenginleştirmek için kullandığı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO