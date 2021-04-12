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Yaşam Ramazan ayında tam kapanma ne zaman başlayacak? Ramazanda tam kapanma olur mu?
Yaşam

Ramazan ayında tam kapanma ne zaman başlayacak? Ramazanda tam kapanma olur mu?

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Koronavirüs salgınında vakalar 50 bini aştı. Vatandaşlar ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağını araştırıyor. Peki, tam kapanma ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 18:08:00 -
Ramazan ayında tam kapanma ne zaman başlayacak? Ramazanda tam kapanma olur mu?

Pek çok ülkede belirli dönemlerde koronavirüs salgını sebebiyle tam kapanma uygulanıyor. Türkiye’de de tam kapanma olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, tam kapanma ne zaman olacak?

Ramazan ayında tam kapanma ne zaman başlayacak? Ramazanda tam kapanma olur mu?

Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağı merak ediliyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından, "Ramazan'da tam kapanma gelir mi? Birkaç gündür bu soruyu hükümet kaynaklarına soruyorum, aldığım yanıt şu: 'Böyle bir gündem, planlama, hazırlık yok. Bayram sonrası tablonun daha iyiye gideceği düşünülüyor'" açıklamasın bulundu.

Bu paylaşımın ardından Işık, "Yukarıdaki tivit üzerine az önce hükümete yakın önemli bir kaynak aradı, 'Bu haftaki kabine toplantısına 16'sı itibarıyla başlayan ve bayrama kadar sürecek bir tam kapanma önerisinin geleceğini' ifade etti" paylaşımında bulundu.

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