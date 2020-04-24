Ramazan ayında sizi Asr-ı Saadet döneminde götürecek bir sinema şahaseri: Çağrı

İslami sinema denildiğinde akla ilk gelen eser hiç şüphesiz ki Mustafa Akkad'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 1976 yapımı Çağrı filmi. Filmin büyük bir kısmı Libya'da geriye kalan kısımları ise Fas'ta çekilmiştir. Gelin Ramazan-ı Şerif ayına girdiğimiz şu günlerde, izlenebilirliği en yüksek filmlerden biri olan Çağrı'ya daha yakından bakalım.

RAMAZAN-I ŞERİF AYININ RUHUYLA ÖRTÜŞEN BİR FİLM

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) önderliğinde İslam dininin yayılma sürecini çok güzel bir şekilde anlatan Çağrı filmi, bugün dahi ilk günkü popülerliğini korumaktadır. 1976 yılında çekilmesine rağmen çekim kalitesi ve doğru cast seçimi filmi çağlar ötesi bir hale getirmiştir. Senaryonun akıcılığı, dekorasyonun dönemin ruhunu tam yansıtması ve karakterlerin olağanüstü bir oyunculuk sergilemesi Çağrı filmini alanında en iyileri haline getiriyor. Koronavirüs nedeniyle evlerimizde çıkamadığımız şu günlerde, Ramazan-ı Şerif ayının ruhuyla örtüşen bir film izlemek istiyorsanız Çağrı tam size göre...