Ramazan ayında okunması gereken 5 kitap
On bir ayın sultanı Ramazan, içimizi her zaman olduğu gibi bir kez daha huzurla doldurdu. Manevi iklimin dört bir yanımızı sardığı bugünlerde, okuyacağımız bazı eserler hayatımızı olumlu anlamda yönlendirebilir. Akit, Ramazan-ı Şerif'te okuyabileceğiniz 5 kitabı sizler için derledi...
Ramazan ayında keyifle okuyabileceğiniz birbirinden güzel 5 eseri okuyucularımız için tanıtacağız. İşte oruç ibadeti eda ederken entelektüel yönünüzü de zenginleştirecek 5 eser...
Hz. Muhammed'in Hayatı / Martin Lings
2005 yılında yaşamını yitiren İngiliz tasavvuf bilimcisi Martin Lings'in Hz. Muhammed (s.a.v) hakkında yazdığı eser, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede ciddi oranda okundu. Müslüman olduktan sonra Ebû Bekir Sirâceddîn ismini alan yazar, üç yıl üzerinde çalıştığı bu eseriyle Siret Ödülü'nü aldı.
Cennetle Müjdelenen On Sahabe/ Mustafa Necati Bursalı
Mustafa Necati Bursalı tarafından kaleme alınan kitapta, cennetle müjdelenen on sahabeden söz ediliyor.
Mahrem ve Münzevi/ Nurullah Genç
Şair Nurullah Genç'in Allah ve Peygamber sevgisi üzerine yazdığı şiirlerin yer aldığı kitabı, keyifle okuyacaksınız.
Hakikate Giden Yol/ İmam Gazali
1058-1111 yılların arasında yaşayan ünlü İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi İmam Gazali'nin eseri, halen beğeniyle okunuyor.
Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu/ Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek, coşkun üslubu ve eşsiz felsefi derinliğiyle Batı'nın ve İslam'ın düşünsel seyrini muazzam bir şekilde anlattığı eser.