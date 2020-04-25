Ramazan ayında okunması gereken 5 kitap

On bir ayın sultanı Ramazan, içimizi her zaman olduğu gibi bir kez daha huzurla doldurdu. Manevi iklimin dört bir yanımızı sardığı bugünlerde, okuyacağımız bazı eserler hayatımızı olumlu anlamda yönlendirebilir. Akit, Ramazan-ı Şerif'te okuyabileceğiniz 5 kitabı sizler için derledi...