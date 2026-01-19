Ramazan ayında iftar menüsü: Tas kebabı (Lokanta Usulü)! Tam ölçülü... Ramazan planı

Ramazan ayına az bir zaman kala zihinlerde iftar sofrası hazırlıkları başladı bile. İşte Ramazan ayında iftar menünüzde mutlaka olması gereken tam ölçülü tas kebabı tarifi...

Tas Kebabı (Lokanta Usulü ) Tarifi İçin Malzemeler

500 gram kuşbaşı et

1 adet soğan

2 adet domates

3 adet sivri biber

3 adet patates

1 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

2, 5 su bardağı sıcak su

Karabiber, kırmızı toz biber, tuz, sıvı yağ

Patatesleri kızartmak için:

Sıvıyağ

Tas Kebabı (Lokanta Usulü ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kuşbaşı etlerini büyükse kuşbaşı olarak doğrayın. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte düdüklü tencerede su koymadan havası çıktıktan sonra 15 dakika pişirin.

Etler suyunu bırakıp çekene kadar pişmiş olacak.

Diğer tarafta soğanı ve biberleri yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun doğranmış sarımsak ve domatesleri de ekleyip iyice kavurun.

Salçasını ekleyin kırmızı toz biber, karabiber ve tuzunu da ekleyip sıcak su ilave edin.

Kaynayan salçalı suyun içine pişen etleri ekleyip 10 dakika daha bu şekilde pişirin.

Eğer suyu az olursa ilave edebilirsiniz.

Patatesleri küp küp doğrayıp kızartın.

Servis tabağına pişmiş sulu etten koyup üzerine kızartılmış patates koyup karıştırarak servis yapın.