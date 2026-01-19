  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin'den uzayda gövde gösterisi! Guovang ağının yeni halkası fırlatıldı! Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş! Rakka halkı teröristlerin heykellerini paramparça etti Hadımköy'de plastik fabrikasındaki alevler dindirildi! Maddi hasar büyük! Siyonist’in karın ağrısı: Türk askeri Gazze'ye girerse bir daha asla çıkaramayız! Kızılırmak'taki vahşette karar çıktı! Öz kardeşine ve komşusuna ceza yağdı! Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak Erdoğan’dan önemli açıklamalar Birbirine girdiler! Avrupa Birliğinden Trump'a misilleme AK Parti’den CHP’li Toroslar Belediyesi’ne tepki: “Kırsal mahalle kararından dönün”
Kadın - Aile Ramazan ayında iftar menüsü: Tas kebabı (Lokanta Usulü)! Tam ölçülü... Ramazan planı
Kadın - Aile

Ramazan ayında iftar menüsü: Tas kebabı (Lokanta Usulü)! Tam ölçülü... Ramazan planı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ramazan ayında iftar menüsü: Tas kebabı (Lokanta Usulü)! Tam ölçülü... Ramazan planı

İşte bu kadar pratik bir şekilde mis gibi bir tas kebabını iftar menünüzün yıldızı olarak sofranıza taşıyabilirsiniz. Ramazan ayı için tam ölçülü Tas kebabı (Lokanta Usulü) tarifi nasıl hazırlanır?

Ramazan ayına az bir zaman kala zihinlerde iftar sofrası hazırlıkları başladı bile. İşte Ramazan ayında iftar menünüzde mutlaka olması gereken tam ölçülü tas kebabı tarifi... 

Tas Kebabı (Lokanta Usulü ) Tarifi İçin Malzemeler

500 gram kuşbaşı et
1 adet soğan
2 adet domates
3 adet sivri biber
3 adet patates
1 yemek kaşığı salça
2 diş sarımsak
2, 5 su bardağı sıcak su
Karabiber, kırmızı toz biber, tuz, sıvı yağ
Patatesleri kızartmak için:

Sıvıyağ

Tas Kebabı (Lokanta Usulü ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kuşbaşı etlerini büyükse kuşbaşı olarak doğrayın. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte düdüklü tencerede su koymadan havası çıktıktan sonra 15 dakika pişirin.
Etler suyunu bırakıp çekene kadar pişmiş olacak.
Diğer tarafta soğanı ve biberleri yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun doğranmış sarımsak ve domatesleri de ekleyip iyice kavurun.
Salçasını ekleyin kırmızı toz biber, karabiber ve tuzunu da ekleyip sıcak su ilave edin.
Kaynayan salçalı suyun içine pişen etleri ekleyip 10 dakika daha bu şekilde pişirin.
Eğer suyu az olursa ilave edebilirsiniz.
Patatesleri küp küp doğrayıp kızartın.
Servis tabağına pişmiş sulu etten koyup üzerine kızartılmış patates koyup karıştırarak servis yapın.

Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi
Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi

İSLAM

Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi

 

Pakistan'da akşam saatleri: Sıcak samosa tercih ediliyor! Ramazan aylarının vazgeçilmezi
Pakistan'da akşam saatleri: Sıcak samosa tercih ediliyor! Ramazan aylarının vazgeçilmezi

Kadın - Aile

Pakistan'da akşam saatleri: Sıcak samosa tercih ediliyor! Ramazan aylarının vazgeçilmezi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23