12 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman oruç ibadeti için, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayını bekliyor. Ramazan ayı için kısa bir süre kala 30 gün boyunca uygulanacak kararlar da açıklanmaya başlandı.

Ramazan ayında hangi tedbirler uygulanacak?

Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı için beklenen açıklama 29 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası geldi. İstanbul, İzmir, Ankara'nın da içinde yer aldığı 58 il çok yüksek riskli iller kategorisine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak." dedi. Karara göre ramazan ayında il fark etmeksizin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ramazanda kapanma olup olmayacağı, hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında akıllardaki soru oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından genel çerçevesi belirlenen kapanma için açıklamalar şu şekilde;

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Erdoğan kısıtlamalardan etkilenecek lokanta ve kafeler için destek açıkladı: “Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmecilerine mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında, normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan, bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için, bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum.”