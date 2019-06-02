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Ramazan ayında balıkçı esnafı satışlarından memnun

Denizli’de, Ramazan ayında balık fiyatları değişmedi, kış aylarında olduğu gibi fiyatların düşük olduğunu söyleyen balıkçı esnafı vatandaşların Ramazan ayında balığa olan ilgisinden ise memnun olduklarını ifade etti.

02 Haziran 2019 Pazar 12:00
Ramazan ayında balıkçı esnafı satışlarından memnun

Denizli’de, Ramazan ayında balık fiyatları değişmedi, kış aylarında olduğu gibi fiyatların düşük olduğunu söyleyen balıkçı esnafı vatandaşların Ramazan ayında balığa olan ilgisinden ise memnun olduklarını ifade etti.


Kentindeki balık halinde hava sıcaklıkları Ramazan ayı satışlarını çok etkilemedi. Balıkçı esnafı Ramazan ayında fiyatların kış ayları tarifesi üzerinden olması nedeniyle satışların iyi olduğunu ifade ettiler. Haldeki balıkçı esnaflarından Ahmet Kılıç, en çok tercih edilen balık türlerinden biri olan hamside sezonun iyi geçtiğini ve bu bolluğundan fiyatlara yansıdığını ifade eden Kılıç, “Şimdi Ramazan’da havalar sıcak gittiği için biraz etkiledi ama ramazandan sonra açılacağını umuyoruz. Şu anda en çok giden balıklar Levrek, çipura, kaya levreği, bunlar zaten mevsim balığı aynı zamanda. Bunların yanında çeşitli balıklar geliyor. Küçük balıklardan hamsi genelde depodan geliyor, dondurulmuş, sardalya günlük geliyor, istavrit günlük geliyor. Ama en çok büyük balıklar tercih ediliyor” dedi.



“İstavrit 15 TL’den satılıyor”


Sezonda bol çıktığı için balık fiyatlarının düşük olduğunu dile getiren bir başka esnaf Recep Er ise, “Fiyatlarda yüzde 20-30 arasında düşüş var. Normalinde artması gerekir. Sezon kapalıyken ama bolca çıktığı için düştü balıkların fiyatı. En fazla tercih edilen küçük balıklarda hamsi, sardalya,istavrit. Büyük balıklarda levrek, çipura, palamut bu tarz balıklar. Tavada yapacaksanız küçük balık sardalya, hamsi, istavrit hepsi güzel olur ama sardalyanın dönemi şu an lezzetli olur. Ekstradan çinakoplar gelmeye başladı şu an farklı balıklar, onlar lezzetli olur. Bir hafta, on gün sonra yine tekir gibi balıklar gelmeye başladıkça güzelleşecek. Küçük diye tabir edilen hamsi, sardalya, istvrit balıklarının fiyatı 15 ile 20 liradan başlıyor. Büyük diye tabir ettiğimiz balıklar çipura, levrek, palamut 25 liradan başlıyor. Palamut 20 lira 25 lira aralığınada. Genel olarak palamut, levrek 35 liradan başlıyor 45 liraya çıkıyor, çok büyükleri 50 liraya kadar da çıkıyor” diye konuştu.



“Ramazandan dolayı değil ama piyasa olarak durgunluk var”


Sezonun kapalı olmasından dolayı satışta çok fazla düşüş olmadığını vurgulayan Mahmut Aslan isimli esnaf ise şunları söyledi:


“Şu an için çipura, levrek, kaya levreği balıkları geliyor. Fiyatlarda çok bir değişiklik yok. Aynı fiyatlarda balığımızı satmaya devam ediyoruz. Ramazandan dolayı değil ama piyasa olarak durgunluk var. Yoksa herhangi bir değişiklik yok. Tabi ki her işte bir etkisi var, düşük işler” dedi.


Öte yandan, balıkçı esnafı Ramazan ayı satışlarından ise memnun olduklarını sözlerine eklediler.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:00
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