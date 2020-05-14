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Aktüel

Ramazan ayında 3 bin 650 aileye gıda yardımı

Van’ın Başkale ilçesinde Ramazan ayında maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi 3 bin 650 aileye gıda paketi dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:00:56 -
Ramazan ayında 3 bin 650 aileye gıda yardımı

Van’ın Başkale ilçesinde Ramazan ayında maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi 3 bin 650 aileye gıda paketi dağıtıldı.


Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Başkale Belediyesi Kültür ve Soysal İşleri Müdürlüğü, gerek müdürlükte kaydı olan ve düzenli olarak ziyaret edilerek çeşitli yardımlarda bulunulan, gerekse muhtarlıklar ve valilik aracılığıyla bildirilen dar gelirli, yoksul, engelli ve yardıma muhtaç ailelere gıda paketi dağıtımını sürdürüyor. Her yıl Ramazan ayında Başkalelilere yaptığı çalışmaları ile beğeni ve takdir toplayan Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi, bu yıl daha fazla aileye destek olmayı hedefledi. Kaymakamlık ve belediye kendi imkânları ve bütçeleriyle hazırlanan 3 bin ve yardımsever kuruluşlardan gönderilen 650 koli olmak üzere toplamda 3 bin 650 adet Ramazan kolisini ilçedeki ailelere ulaştırdı.


Gıda paketi dağıtım ekipleri, toplamda 128 mahalle ve mezrada belirlenen ihtiyaç sahibi 3 bin 650 aileye gıda yardımında bulundu.

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