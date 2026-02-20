Kuzey Akım boru hatlarına sabotajla ilgili yeni iddia CIA biliyordu sesini çıkarmadı

Der Spiegel dergisinin Ukraynalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2022 baharında CIA yetkilileri ile Ukraynalı sabotaj uzmanlarından oluşan bir grubun Kiev'de bir araya geldiği belirtildi. Haberde, Ukraynalı uzmanların Kuzey Akım boru hatlarını havaya uçurma planlarından söz ettiği ve bu kapsamda daha sonra da benzer görüşmelerin yapıldığı ifade edildi.

Görüşmelerde sabotaj operasyonunun teknik ayrıntıları hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu aktarılan haberde, Amerikalıların saldırı planlarından şimdiye kadar bilinenden çok daha önce haberdar olduğu iddia edildi. Amerikalıların plana başlangıçta olumlu yaklaştığı ancak daha sonra fikir değiştirerek Ukraynalıları bu planı uygulamamaları konusunda uyardığı savunulan haberde, buna rağmen girişimin engellenemediği ileri sürüldü.

Haberde, bir CIA sözcüsünün iddiaları "tümüyle ve bütünüyle yanlış" olarak nitelendirdiği bildirildi. Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen saldırı, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı. Boru hatlarında meydana gelen patlamalar, Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm adası yakınlarında kaydedilmişti.

Saldırıyla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı.

Alman basınında yer alan haberlerde, 1'i kadın 6 kişilik grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği belirtilmişti.

Alman Federal Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sabotaj ekibiyle bağlantılı olduğu öne sürülen eski Ukraynalı asker Serhii Kuznietsov şüpheli olarak tespit edilmiş ve çıkarılan yakalama emri doğrultusunda İtalya'ya bağlı Rimini kentinin yakınlarında gözaltına alınmıştı.

Kasım 2025'te yargılanmak üzere Almanya'ya iade edilen Kuznietsov'un Hamburg'daki cezaevinde tutulduğu biliniyor.

Kuznietsov'un, daha önce Ukrayna İç Güvenlik Servisi SBU'da görev yapan ve gizli operasyonlar ile sabotaj alanında uzman olduğu belirtilen Roman Tscherwinsky'nin çevresinden bir kişi olduğu da aktarılmıştı.