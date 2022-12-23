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İSLAM Ramazan ayına ne kadar kaldı? 2023 ramazan ne zaman başlayacak?
İSLAM

Ramazan ayına ne kadar kaldı? 2023 ramazan ne zaman başlayacak?

2023 yılı yaklaşırken pek çok kişi 'Ramazan ayı ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bu sene ramazan ayı ne zamana denk gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-12-23 23:32:00 -
Ramazan ayına ne kadar kaldı? 2023 ramazan ne zaman başlayacak?

Milyonlar huzur ve bereketin ayı ramazının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayına ne kadar kaldı?

Ramazan ayına ne kadar kaldı? 2023 ramazan ne zaman başlayacak?

Mübarek üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Bayram ise 21,22 ve 23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

23 Ocak 2023 Pazartesi               Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe             Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma                    Miraç Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi                 Berat Kandili

23 Mart 2023                                 Ramazan başlangıcı

17 Nisan 2023                               Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe            Ramazan Bayramı Arefesi

21 Nisan 2023 Cuma                    Ramazan Bayramı 1. gün

22 Nisan 2023 Cumartesi            Ramazan Bayramı 2 gün

23 Nisan 2023 Pazar                    Ramazan Bayramı 3 gün

27 Haziran 2023 Salı                    Kurban Bayramı Arifesi

28 Haziran 2023 Çarşamba        Kurban Bayramı 1. gün

29 Haziran 2023 Perşembe        Kurban Bayramı 2. gün

30  Haziran 2023 Cuma               Kurban Bayramı 3. gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi        Kurban Bayramı 4. Gün

19 Temmuz 2023 Çarşamba      Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma              Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı                          Mevlid Kandili

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