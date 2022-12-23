Ramazan ayına ne kadar kaldı? 2023 ramazan ne zaman başlayacak?
2023 yılı yaklaşırken pek çok kişi 'Ramazan ayı ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bu sene ramazan ayı ne zamana denk gelecek?
Milyonlar huzur ve bereketin ayı ramazının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayına ne kadar kaldı?
Ramazan ayına ne kadar kaldı? 2023 ramazan ne zaman başlayacak?
Mübarek üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Bayram ise 21,22 ve 23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Miraç Kandili
6 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Ramazan başlangıcı
17 Nisan 2023 Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2 gün
23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı 3 gün
27 Haziran 2023 Salı Kurban Bayramı Arifesi
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı 4. Gün
19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili