Milyonlar huzur ve bereketin ayı ramazının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayına ne kadar kaldı?

Ramazan ayına ne kadar kaldı? 2023 ramazan ne zaman başlayacak?

Mübarek üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Bayram ise 21,22 ve 23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Miraç Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Ramazan başlangıcı

17 Nisan 2023 Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2 gün

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı 3 gün

27 Haziran 2023 Salı Kurban Bayramı Arifesi

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı 3. gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı 4. Gün

19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili