Ramazan ayı ile alay ettiler! Tepki çeken görüntüler
Sosyal medyada popülerleşme adına her geçen gün ilginç ve rezil paylaşımlar yapılıyor. Son dönemde ise İslam dini ile alay ederek gündem olmaya çalışan bazı kesimler türedi. Endonezyalı bir grup kadın, Ramazan ayı ile dalga geçen bir paylaşım yaptı. Her saniyesi rezil olan görüntüler, duyarlı Müslümanların tepkisini çekti.
Sosyal medya bir lağım çukuruna dönmüşken her gün yeni uygulamalar ve bu uygulamalarla birlikte skandal paylaşımlar ortaya çıkıyor.
Her türlü rezilliğin kol gezdiği sosyal medyada, dini, kirli işlerine alet eden bir kesim ortaya çıktı.
Kendilerini Müslüman olarak tanıtan kişiler, İslam dinini anlattıklarını öne sürerek tepki çeken paylaşımlar yapıyor.
Endonezya'da bir grup kadın, İslami değerlere aykırı bir video çekti.
Görüntülere kısa sürede tepki yağdı.