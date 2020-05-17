Ramazan ayı ile alay ettiler! Tepki çeken görüntüler

Sosyal medyada popülerleşme adına her geçen gün ilginç ve rezil paylaşımlar yapılıyor. Son dönemde ise İslam dini ile alay ederek gündem olmaya çalışan bazı kesimler türedi. Endonezyalı bir grup kadın, Ramazan ayı ile dalga geçen bir paylaşım yaptı. Her saniyesi rezil olan görüntüler, duyarlı Müslümanların tepkisini çekti.