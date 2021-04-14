  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Ramazan ayı için ücretsiz internet kampanyası
Teknoloji

Ramazan ayı için ücretsiz internet kampanyası

Ücretsiz internet kampanyası | Ramazan ayı boyunca Türk Telekom müşterilerine ücretsiz 10 GB ve dakika hediye edeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi Türk Telekom'un ücretsiz kampanyasından nasıl faydalanacaklarını araştırmaya başladı. Peki, ücretsiz internet paketi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 18:45:00 -
Ramazan ayı için ücretsiz internet kampanyası

GSM operatörleri ramazan ayı sebebiyle kullanıcıları için pek çok kampanya hazırladı. Bazı operatörler ise ücretsiz dakika ve internet hizmeti sağlıyor. Peki, ramazan ayında ücretsiz internet kampanyasına nasıl katılım sağlanır?

Ramazan ayı için ücretsiz internet kampanyası

Türk Telekom’a numarasını taşıyan veya yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterileri, 31 Mayıs’a kadar gece 01.00-06.00 arasında geçerli 10 GB internet, her yöne 500 dakika ve Türk Telekomlularla sınırsız konuşma hediyeleri arasından istediklerini seçebilecek. Kampanyaya katılım için “RAMAZAN 2021” yazıp 5555’e SMS göndermek yeterli olacak.

Yapılan açıklamada, "Türk Telekom’un hediye kazandıran platformu Sil Süpür, her hafta güncellenen hediyelerle müşterileri bol bol GB ve hediye dakikalarla buluşturuyor. Ramazan boyunca Türk Telekom’un mobil uygulaması Online İşlemler’e girip Sil Süpür oynayan bireysel faturalı-faturasız tüm müşteriler, hediye dakikalara ve en az 10 GB internete hak kazanıyor” denildi.

Açıklamaya göre Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterileri ayrıca Ramazan ayında gece 00.00-06.00 saatleri arasında geçerli, aylık ek 30 GB’lık sahur paketini 9.18 TL’ye, “Online İşlemler” uygulamasından veya “Sahur 30GB” yazıp 5555’e SMS atarak satın alabilecekler. Bireysel faturasız hat müşterileri ise haftalık 20 GB paketini 20TL’ye Online İşlemler uygulamasından edinebilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Büyükelçiği’nden flaş PKK açıklaması Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için…
Gündem

ABD Büyükelçiği’nden flaş PKK açıklaması Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için…

ABD Büyükelçiliği'ndan flaş PKK açıklaması geldi. Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyo..
Uyanığın yaptığına bakın! Sosyete kasabı davalık oldu
Aktüel

Uyanığın yaptığına bakın! Sosyete kasabı davalık oldu

ABD’deki şubesinin duvarları için William Hicks ve Josphe Iurato isimli iki sanatçıyla anlaşan Sosyete kasabı Nusret’in başı derde girdi. Wi..
BOZDOĞAN füzesi nedir? BOZDOĞAN teknik özellikleri neler?
Teknoloji

BOZDOĞAN füzesi nedir? BOZDOĞAN teknik özellikleri neler?

Türkiye SİHA ve İHA’lar ile desten yazarken, savunma sanayide yerli ve milli imkanlarla üretilen çok sayıda yerli silahlar, dünyada da ses g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay