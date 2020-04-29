Ramazan ayı için sağlıklı beslenme önerileri

Ramazan ayında oruç tutarken vücudun su kaybı yaşadığını belirten QNET Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, oruçla birlikte değişen beslenme düzeni için iftar mönüsünde olması gerekenlere dikkat çekti.

Ramazan ayında beslenme alışkanlıkları değişirken, iftar yemeklerine de daha çok özen gösteriliyor. Uzun saatler aç kalındıktan sonra kalorili besinlerin tüketilmesi sağlıksız beslenmenize ve kilo almanıza neden olabilir.

Doğru beslenmenin ve bol su tüketiminin önemine değinen QNET’in Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, “İftarda başlangıç mönüsü için 500 ml sağlıklı ve güvenli içme suyunun yanı sıra sadece bir hurma, üç zeytin, bir bütün ceviz, bir kuru kayısı veya bir kuru erik yeterlidir. Yemeğe başlamadan önce birkaç kaşık unsuz çorba tüketebilirsiniz. Bir avuç içi kadar pideyi veya bir dilim sıkı dokulu beyaz olmayan ekmeği, minik lokmalar halinde mümkün olabildiğince yeterli ölçüde çiğneyerek tüketmeliyiz” diyerek oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenilmesine özen gösterilmesi konusunda dikkat çekti.

İftarda salata, sebze, bakliyat ve evde mayalanan yoğurt

Uzun süren açlık sonrası metabolizma hızının yavaşladığını hatırlatan Sayın, “Unlu mamül, pirinçli yemekler, patates ve makarnadan mümkün olabildiğince uzak durun. Yerine bulgur, etsiz çiğ köfte, mercimek köftesi, tam buğdaylı makarna, kısır, baklagillerle yapılmış salata, piyaz, pilaki vb. tercih edin. Unutmayın ki, kısıtlı kaloride sağlıklı beslenebilmeniz için öncelikli besinler; ana yemek, yoğurt, salata ve sudur. Her gün probiyotik ile mayalanmış yoğurt tüketmenizi tavsiye ederim. Ayrıca bağışıklık sistemi için çok kıymetlidir. Bağırsak fonksiyonları için ise salata, sebze, bakliyata da mutlaka yer verin” dedi.

Ölçüyü kaçırmayın: Çay, kahve ve maydanoz

Ramazan’da iftardan sahura su tüketiminin herkes tarafından ihmal edildiğini söyleyen Işın Sayın, “Çay, kahve ve maydanoz sık sık tuvalete gitmenize neden olur ve vücudu daha da susuz bırakır. İftardan hemen sonra çaya duyduğumuz ihtiyaç da bir gerçek. Hiç değilse çayı açık ve az sayıda tüketin. Besinlerle alınan vitamin ve minerallerin kana emilmesi için bir fırsat verin’ dedi.

Bunun yanı sıra kahvenin uyku düzeninizi büsbütün bozabileceğine dikkat çeken Sayın, gece 00.00’dan itibaren mümkünse uyuyun. Bağışıklık sisteminin gücünün önemini tartışmasız kabul ettiğimiz korona döneminde buna ihtiyacınız var. Karantina döneminde uyku ve bağışıklık için tercihiniz, kafein içeriği düşük, antioksidan özelliği yüksek yeşil kahve Qafe’den yana olsun” diye konuştu.

Sağlığı ve kiloyu kontrol için iftardan sahura en az iki litre su içilmeli

Vücudumuzun her gün yaklaşık 2 litre su kaybettiğini hatırlatan QNET Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, “İlkbahar yaz aylarında terlemeyle birlikte bu kayıp daha da artıyor. Oruç tutarken de vücutta sıvı kaybı artar. Vücuttan eksilen suyun yerine konulması gerekir. İftarla sahur arasında iki litre su tükettiğinize lütfen emin olun. Doğal kaynakları düşünerek sürdürülebilirliğe destek olmak ve salgın döneminde sosyal mesafeyi korumak için kapıdan su sipariş etmek yerine QNET’in şebeke suyunu içilebilir hale getiren su arıtma cihazı HomePure Nova’yı denemenizi tavsiye ederim” şeklinde konuştu.