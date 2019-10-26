Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte başlayacak? 2020 Ramazan Ayı
Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte başlayacak? sorusu şimdiden merak edilmekte. İslam alemi için anlam ve önemi büyük olan Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte başlayacak?26 Ekim 2019 Cumartesi 00:30
Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte başlayacak? sorusu şimdiden merak edilmekte. İslam alemi için anlam ve önemi büyük olan Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte başlayacak?
Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte başlayacak?
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
Ramazan Bayramı 2020 ne zaman?
24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün
YORUM YAZ