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Raman-8'den 1 milyon ton petrol çıkartıldı

Batman'da bulunan Raman Dağı'ndaki ilk petrol kuyusu olma özelliği taşıyan Raman-8'den, son 70 yılda 1 milyon ton petrol çıkarıldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:21
Raman-8'den 1 milyon ton petrol çıkartıldı

Türkiye'de petrolün bulunduğu Batman'daki Raman Dağı'nda 1948'de üretime başlayan ilk petrol kuyusu Raman-8'den, 70 yılda 1 milyon ton petrol çıkarıldı.

Üretime başladığında 200 varil petrol üreten ve son yıllarda 50 varile kadar üretimin düştüğü Raman-8 kuyusu, aynı zamanda ara verilmeden petrol çıkarılan tek kuyu unvanını da elinde bulunduruyor.

Bölge halkı bugüne değin birçok ünlü siyasetçinin de ziyaret ettiği kuyuya büyük değer veriyor.

Türkiye'de 'petrol' diyence akla ilk Batman gelir. Batman'daki Raman Dağı'ndan 70 yıldır petrol çıkarılıyor. Rezerv olarak zengin olmasa da Raman'dan kesintisiz olarak çıkarılan petrolün miktarı Türkiye Petrolleri Diyarbakır Bölge Müdürlüğü yetkililerinin verdiği rakama göre 70 yılda 1 milyon tonu buldu. Türkiye Petrolleri günümüzden 64 yıl önce kurulmuşken, Raman Dağı'nda üretim 1948 Mart ayında başladı.

Tarihi kuyu Raman-8

Raman Dağı'ndaki kuyular arasındaki Raman-8’i, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de ziyaret etmişti. Etrafı tel örgülerle çevrilen Raman-8’de petrol çıkınca İnönü, emeği geçen işçileri çeşitli hediyelerle ödüllendirmişti.

Raman Dağı'nın sembolü olan Raman-8 petrol kuyusunu günümüze kadar yüzlerce devlet yetkilisinin ziyaret ettiğini belirten Yakıtlı Köyü Muhtarı Abdulsamet Gezici, "Emektar kuyuya gözümüz gibi bakıyoruz. Bu kuyunun milli ekonomiye katkısı çok büyük. Yakıtlı köyümüzün etrafının dört bir yanında kuyular var ama 70 yıldır üretimde olan tarihi kuyu, bizim gönlümüzde yeri ayrıdır. Türkiye’deki ilk petrol kuyusu Raman-8’i bugüne kadar sayısız üst düzey konuk ziyaret etmiştir. Çünkü bu emektar kuyunun petrolcülük tarihinde yeni büyüktür" dedi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:21
  1. Diyarbakır
  2. Raman-8
  3. Batman

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