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Teknoloji Rakip mi oluyor? Elon Musk'tan dikkat çeken paylaşım
Teknoloji

Rakip mi oluyor? Elon Musk'tan dikkat çeken paylaşım

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 20:14:00 -
Rakip mi oluyor? Elon Musk'tan dikkat çeken paylaşım

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini verdi.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Elon Musk bu defa da Twitter'ı hedef aldı. Twitter'ın ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı olup olmadığı yönünde bir anket yayımlayan Musk, "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" paylaşımında bulundu.

Musk'ın paylaştığı bu ankette 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Ankete katılanların yüzde 70,4'ü hayır derken, yüzde 29.6'sı ise evet oyu kullandı.

Anket sonuçlarını alıntılayarak yeni bir paylaşımda daha bulunan Elon Musk, "İfade özgürlüğü ilkelerine bağlı kalmamak demokrasiyi temelden baltalıyor. Ne yapmalı?" diye sordu. Musk paylaşımının devamında ise "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" ifadelerini kullandı. Musk'ın paylaşımı yeni bir sosyal medya platformu oluşturma çalışmalarına mı başladı sorularını akıllara getirdi.

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