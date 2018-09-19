Rakibine tüküren Douglas Costa'nın cezası belli oldu

Juventus'un Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın son dakikalarında Di Francesco'yla sözlü tartışmaya giren Douglas Costa, rakibine dirsek attıktan sonra tükürmüştü. VAR'dan tespit edilen hareket sonucu hakem, Douglas Costa'yı kırmızı kartla oyundan atmıştı. İtalya Futbol Federasyonu, Brezilyalı futbolcunun cezasını 4 maç olarak açıkladı.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Maçın ardından Massimiliano Allegri, Costa'nın rakibi tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldığını söylemişti. Douglas Costa da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktöründen ve takım arkadaşlarından özür dilemişti.