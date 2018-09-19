THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Rakibine tüküren Douglas Costa'nın cezası belli oldu

İtalya Futbol Federasyonu Juventus-Sassuolo maçında rakibine dirsek atıp tüküren Douglas Costa'ya acımadı. Federasyon, Costa'ya 4 maç ceza verdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:00
Rakibine tüküren Douglas Costa'nın cezası belli oldu

Juventus'un Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın son dakikalarında Di Francesco'yla sözlü tartışmaya giren Douglas Costa, rakibine dirsek attıktan sonra tükürmüştü. VAR'dan tespit edilen hareket sonucu hakem, Douglas Costa'yı kırmızı kartla oyundan atmıştı. İtalya Futbol Federasyonu, Brezilyalı futbolcunun cezasını 4 maç olarak açıkladı.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Maçın ardından Massimiliano Allegri, Costa'nın rakibi tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldığını söylemişti. Douglas Costa da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktöründen ve takım arkadaşlarından özür dilemişti.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 16:00
  1. İtalya Serie A
  2. Douglas Costa
  3. Juventus
  4. İtalya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Yıldızları İstanbul semalarında nefes kesti
    1. Türk Yıldızları İstanbul semalarında..
    2. UEFA Şampiyonlar ligi E grubu puan durum
    3. İshale ne sebep oluyor?
    4. Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir..
    5. ABD Başkanı Trump'la ilgili flaş..
    6. UEFA Şampiyonlar ligi D grubu puan..
    7. FETÖ'nün dershaneler sorumlusunun..
    8. Mahkemede anlattılar! Fahri Kasırga..
    9. Gülümsemek kalp ve damar ilacıdır
    10. UEFA Şampiyonlar ligi C grubu puan..
    11. Biçerdöverle hasat yaparken obruğun..
    12. UEFA Şampiyonlar ligi B grubu puan..
    13. Kamyona arkadan çarptı! Aracın tavanı..
    14. Hapşırdıktan sonra kalp krizinden öldü
    15. İlaçlar iştah artırmaz vitaminlere..
    16. UEFA Şampiyonlar ligi A puan durumu
    17. Türkiye ve Brezilya arasında kritik..
    18. Av tüfeğiyle eşini öldürüp polisi aradı!
    19. "Putin beni fare zehriyle öldürmeye..
    20. Rakibine tüküren Douglas Costa'nın..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk