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Gündem Rakibi çekildi tek aday kaldı! Türkiye'nin de desteklediği isim NATO Genel Sekreteri oluyor
Gündem

Rakibi çekildi tek aday kaldı! Türkiye'nin de desteklediği isim NATO Genel Sekreteri oluyor

Yeniakit Publisher
2024-06-20 19:51:00 -
Rakibi çekildi tek aday kaldı! Türkiye'nin de desteklediği isim NATO Genel Sekreteri oluyor

Stoltenberg'in görev süresinin Ekim ayında sonlanması beklenirken Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildi. Böylece Türkiye'nin de destek verdiği Hollanda Başbakanı Mark Rutte NATO Genel Sekreterliği için tek aday olarak kaldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 10 yılın ardından 1 Ekim'de sona ermesi planlanırken, yerine gelecek isim de merak konusuydu.

NATO Genel Sekreterliği'ne aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in, adaylıktan çekildiği açıklandı. Romanya Yüksek Savunma Konseyi'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildiğini geçtiğimiz haftanın sonunda NATO müttefiklerini bildirdi." denildi. Konsey, NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi destekleyeceğini belirtti.

Aday isim tüm üye ülkelerin onayını almak zorunda

NATO'da "Genel Sekreter", oy çokluğuyla değil oy birliğiyle seçiliyor. "NATO Genel Sekreteri" olabilmek için NATO üyesi tüm ülkelerin oyunu almak gerekiyor.

Türkiye desteklediğini duyurmuştu

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, destek turu kapsamında yaptığı ülke ziyaretlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 26 Nisan'da İstanbul'da görüşmüştü. Bu görüşmeden hemen sonra 29 Nisan'da Türkiye, NATO Genel Sekreterliği için aday olan Rutte'yi desteklediğini ittifak üyelerine bildirmişti.

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