Rakı masalarının müdavimi Cengiz Dikmen'den mağdurlara tehdit: Haberi kaldırtmazsanız ödeme yapmam

yeniakit.com.tr özel

Antalya'da Bitcoin madenciliği adı altında faaliyet gösteren Almanya uzantılı Cengiz Dikmen Investment isimli şirketin skandalları bitmiyor. Suppwhey bünyesinde protein tozu gibi vücut geliştirme gıdaları da pazarlayan şirketin, Almanca yayın yapan www.btc-investment.net adlı internet sitesi üzerinden vatandaşlardan 35 milyon TL para topladığı ve bunu yurtdışına kaçırdığı iddia edildi.

Antalya'da yeni Çiftlik Bank vakası! Vatandaşlardan topladıkları paraları Almanya'ya kaçırmışlar

Mağdurlara tehdit ve şantaj

Gazetemize ulaşan mağdurların sesi olan Akit, konuyu gündeme taşımasının ardından şirketin faaliyetlerini takibe aldı. Haberimizden sonra şirket yöneticisi Cengiz Dikmen isimli şahsın mağdurlara baskı yaptığı ve haber kaldırılmazsa ödeme yapılmayacağına dair şantajda bulunduğu ortaya çıktı. Tehdit ve şantajlar nedeniyle mağdurların şikayette bulunmaktan çekindiği öğrenildi.

"Randevu alın, tek gelin"

Üye yaptıkları mağdurlara yakınlarıyla gelip gözdağı verdikleri ileri sürülerek tek gelmedikleri takdirde ilişikleri kesileceği yönünde tehdit mesajları da gönderdiği belirtildi. Ayrıca gönderilen mesajlarda randevusuz gelinemeyeceği de belirtilirken şirketin taşınacağı ifade edildi.

Milletten toplanan paraları rakı masalarında yiyor

Mağdurların parasıyla har vurup harman savurduğu belirtilen Cengiz Dikmen isimli şahsın, sosyal medyadaki hesaplarından lüks bir hayat yaşadığı görüldü. Gününü gün eden Dikmen ve ekibinin topladığı paraları gece kulüpleri ve rakı masalarında harcadığı iddia edildi.

Cengiz Dikmen'in ayrıca üzerindeki tüm mal varlığını haberimizin ardından devrettiği ileri sürüldü.

Milletin sesi olan Akit'e tehdit

Akit muhabirleri iddiaların odağındaki Cengiz Dikmen'e ulaşmaya çalıştı ancak bir türlü telefonlara çıkmadı. Osman isimli bir çalışana yönlendirilen muhabirlerimize hakaretler edilirken, Akit Medya Grubu ise Zaman gazetesinin kapatılması örneğiyle de tehdit edildi.

İddiaları yalanladı, sorulara cevap vermekten kaçındı

Vergi verdiklerini ve yerlerinin yurtlarının belli olduğunu ifade eden Osman isimli şahıs, bitcoin madenciliği yaptıklarını kabul ederken 'dolandırıcılık' iddialarını yalanladı.

Akit'in araştırma ve takibinden rahatsız olduğunu ifade eden şahıs, kaç kişiden ne kadar para toplandığına yönelik sorulara "Artık size cevap vermiyorum. İstediğiniz haberi yapın" ifadesini kullanarak cevap vermekten kaçındı.

MASAK ve Savcılığın harekete geçmesi bekleniyor

Türkiye'nin zor günlerden geçtiği şu dönemlerde 35 milyon TL'nin ülkeden çıkarıldığı iddiası vehametini korurken MASAK ve savcılığın bu duruma el koyması ve şirketi incelemeye alması bekleniyor.