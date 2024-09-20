Rakı düşkünü muhalefet! Özgür Özel’in ‘Alkol Cumhuriyeti’ hayali Türkiye’yi sarsacak

Turgay Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in alkol politikası üzerinden yaptığı skandal açıklamaları eleştirdi. Güler, ana muhalefet partisinin rakı fiyatlarına odaklanarak diğer önemli meseleleri görmezden geldiğini yazdı. Özgür Özel’in çılgın projesi olarak adlandırdığı rakı indirimi vaadinin ciddiyetsizliğini vurgulayan Akşam gazetesi yazarı Güler, muhalefetin halkın gerçek sorunlarından uzaklaştığını ifade etti. İşte Turgay Güler'in yazısı:

"Özgür Özel çılgın projesini açıkladığında orada toplananlar avuçları patlayıncaya kadar alkışladı. Böylesine çılgın bir proje nasıl alkışlanmazki?

'İktidara geldiğimizde bir litre rakı 140 lira olacak'!

Bir gün önce de cami açmıştı falan demeyeceğim.

Alkolün zararlarını, devletin bu zarardan gençleri korumak zorunda olduğunu da söylemeyeceğim.

Rakı şişesine hapsolmuş bir ana muhalefet partisinin içler acısı halinden söz edeceğim.

Yazık!

CHP'nin yandaş yazarı da 'Kıbrıs'ı bir tabak mezeye veriyordu' hatırladınız mı? Alkolü böylesine kutsamak neyin alametidir acep?

Rakıyla yatıp rakıyla kalkıyorlar. Rakı aşağı rakı yukarı! Tek dertleri, tek tasaları rakı! Özgür Özel bir şişe rakıyla Narin hadisesini gündemden düşürmeyi başardı.

Cumhuriyetin alameti rakı, Atatürkçülüğün alameti rakı, laikliğin alameti rakı, çağdaşlığın alameti rakı... Eğer rakıyla işiniz yoksa cahilsiniz, görgüsüzsünüz, yobazsınız...Az daha unutuyordum bir de heykel işi var. Buldukları her boşluğa bir heykel konduruveriyorlar.

Dünya nereye gidiyor, Türkiye'nin etrafı ateş çemberi, terör....

Hiçbiri umurlarında değil! Söz konusu rakıysa gerisi teferruat.

Şimdi gelelim asıl meseleye. Bence iktidara geldiklerinde onu bile yapamazlar. Rakıyı 140 liraya falan indiremezler.

Öyle ya ellerini tutan mı var! Belediyeleri onlar yönetiyor. Türkiye'nin bu büyük sorununa, bu kanayan yarasına karşı belediyeler üzerinden bir çözüm üretseler ya! Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 'Halk Meyhaneleri' açsa mesela. Her köşe başına bir halk meyhanesi. Şişesi 140 lira.

Hatta imkanı olmayanlara da Rakıkart çıkarsa değil mi! Aylık belli bir yükleme yapılır ihtiyaç sahipleri ücretsiz faydalanır. Çok büyük hizmet olur çok! Meze işini de Yılmaz Özdil'e bıraksın. İlk seçimde cumhurbaşkanı olmazsa ben bir şey bilmiyorum!

Mansur Yavaş el yükseltirse onu bilemem. Belli mi olur, o da çıkar Ankara'da rakıyı 100 lira yapar...

İzmir'e gelince. Cemil Tugay'ın işi zor. O rakıyı bedava vermek zorunda. Çünkü o kokuyu ancak anason bastırır."

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