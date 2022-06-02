Rakamlar açıklandı! İhracatta yeni rekor kırıldı

İhracatta Cumhuriyet tarihinin yeni rekorlarından birisi daha geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 15.2 oranında artarak 19 milyar dolara çıktığını söyledi.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Küresel Ekonomi kışı geride bırakamamıştır. Pandemi sonrası dönemde artan talebe karşın aksaklıkların devam etmesinden dolayı arz sorunları ortaya çıkmış ve küresel çapta enflasyon sorunları ortaya çıkmıştır. AB'nin Rusya'ya yönelik yıl sonuna kadar petrol ambargosu uygulama kararı alması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı. AB bölgesinde enflasyon Mayıs ayında yüzde 8.1'e yükselerek tarihi rekor kırdı. Enerji ve gıda enflasyonunun kritik hale geldiği ortaya konmaktadır. G7 zirvesinde önümüzdeki aylarda buğday arzının yetersiz kalabileceği uyarısı yapıldı.

Herkes küresel enflasyonu konuşurken arka planda büyüyen borç seviyesi bulunmaktadır. ABD dolarını güçleniyor olması gelişmekte olan ülkelerin borçlarını ödemesini zorlaştırmaktadır. Türkiye 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7.3 oranında büyüme yakalamıştır. 7 çeyrek boyunca ekonomi büyümeye devam etmiş, küresel çapta pozitif ayrışmıştır. İhracatımız büyümeyi sırtlamıştır. Sanayi üretim endeksimiz de yıllık yüzde 9.6 oranında artmıştır. Türkiye Ekonomisi 2021'de yakaladığı büyüme ivmesini 2022'de de sürdüreceğiz.

Veriler aslında ekonomik büyümenin dengeli ve sürdürülebilir bir tabana oturduğunu işaret etmektedir. Türkiye ihracatta 2021 yılında büyük bir başarı ortaya koymuştu. Geride bıraktığımız mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 15.2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. 2022 yılının en yüksek Ihracat rakamlarında en yüksek rekorlara ulaştı. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93.1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayında ithalat yıllık yüzde 43,8 artışla 29,7 milyar dolara ulaştı. 250 milyar Dolar ihracat hedefine kararlı adımlarla yaklaşıyoruz.

Ticari diplomasiye devam ediyoruz. İkili ticareti ve ekonomik ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendiriyoruz.