Rakam veren Mansur Yavaş elindeki anketi paylaştı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, TV 5'te yayınlanan programa katıldı. Göreve gelmesi durumunda şeffaf belediyecilik sözü veren Yavaş, elindeki anket sonucunu paylaştı.

"Anket yaptırmadım ama..."

Ankara'da henüz bir anket yaptırmadığını ifade eden Yavaş, "Ben anket yaptırmadım. İlçe adayları belli olmayacağı için sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Ancak yapılan anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor. Ben bunu sokakta görüyorum. Seçmen bana mutlaka aday olmalısın şeklinde yaklaştı. Ben bunun ekonomik yönden olduğunu düşünüyorum" dedi.