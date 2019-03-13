0553 313 94 23

Rakam netleşti! AK Parti 477, MHP 91

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "30 büyükşehrin 27'sinde AK Parti'nin, 3'ünde de MHP'nin adayı belediye başkan adayı olarak gösterilmiştir. İttifak kapsamında 51 ilin 17'sinde AK Parti, 4 ilde MHP'nin adayıyla seçime gideceğiz. 922 ilçe var, bunun 477'sinde AK Parti, 91 ilçede de MHP'nin adayıyla seçime girilecek." dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:46
Rakam netleşti! AK Parti 477, MHP 91

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kamuoyuyla paylaştığı örnek oy pusulasına ilişkin, "Bütün partilerin katılımıyla gerçekleştiğini düşünmek suretiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanmış olan bir oy pusulası örneğidir. Ama her parti her yerde seçime katılmadı. Seçmenin yaşayacağı sıkıntılardan bir tanesi; mesela Ankara Büyükşehir'de MHP'yi bulamayacak, Adana Büyükşehir'de AK Parti'yi bulamayacak." ifadesini kullandı.

Vatandaşların her siyasi parti logosunun pusulada olacağını sandığını anlatan Yavuz, "AK Parti ile girilen yerlerde sadece AK Parti'nin logosu, MHP ile girilen yerlerde sadece MHP'nin logosu olacak. O zaman sonuç şu, AK Parti'nin logosunu gördüğü yerde AK Parti'li seçmen onun altına oyunu basacak. Eğer AK Parti logosu yoksa MHP'nin logosu vardır, o zaman da MHP logosunun altına mührünü vuracak ki gerçek irade sandığa yansımış olsun." diye konuştu.

"2014 seçimleri baz alındı"

Yavuz, Cumhur İttifakı kapsamında MHP ile AK Parti'nin ittifak yaptığı yerlere ilişkin, "30 büyükşehrin 27'sinde AK Parti'nin, 3'ünde de MHP'nin adayı belediye başkan adayı olarak gösterilmiştir. Büyükşehirlerin tamamında ya AK Parti ya MHP var. İttifak kapsamında 51 ilin 17'sinde AK Parti, 4 ilde MHP'nin adayıyla seçime gideceğiz. 922 ilçe var, bunun 477 ilçesinde AK Parti, 91 ilçede de MHP'nin adayıyla seçime girilecek." bilgilerini paylaştı.

İttifakı kapsamında meclis üyesi adaylarını belirlerken 2014 seçimlerinin baz alındığını belirten Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Meclis üyeliği seçiminde yüzde 10'luk baraj uygulanıyor. 2014 seçimlerinde baraj uygulanarak hangi parti kaç tane meclis üyesi çıkarmışsa, ona göre bir hesap yapıldı ve dağılım kurgusu oluşturuldu. Barajı aşamıyorsa, baraj yokmuş gibi hesap ederek yine bir hesap yaptık. Karşılıklı anlaşma içerisinde bunu sağladık. Ama ana ölçü şu; 2014 seçim sonuçlarına göre kim, hangi sıradan çıkardı diye hesaplama yaptık ve ona göre yerleştirdik. Türkiye genelinde hiçbir sorun da yaşamadık ama bunun istisnaları oldu. Ana kriter bu olmakla birlikte, yer yer barajın aşılmadığı yerler veya başka yerlerde bazen biz MHP'ye, bazen MHP bize 'Siz, şuradan aday koyabilirsiniz' dedik."

"Bütün seçim bölgelerinde seçime katılım hakkı elde ettik"

Bütün seçim bölgelerinde seçime katılım hakkı elde ettiklerine işaret eden Yavuz, "Bu ittifak dışındaki her partinin seçime katılamadığı yer var. Yetiştiremediği, vaktinde gidemediği için katılamadığı yer var. Biz, son iki günde karar vermiş olmamıza rağmen hiçbir yerde bir aksilik yaşamadık. Bütün seçim bölgelerinde seçime katılım hakkı elde etmiş olduk." değerlendirmesini yaptı.

Yavuz, bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu fedakarlığa değinerek, "Bütün bunlar, bir beka sorunu yaşanmasın, Türkiye'nin geleceği daha aydınlık olsun, dışarıdan bize karşı ortaya konan saldırıları bertaraf edelim diye olduğu için de taban da kabullendi. Gerçekten bu ittifakın bereketli olduğunu şimdiden hissetmeye başladık. Sonuçta göreceğiz ki çok bereketli bir işe kalkışmışız." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:46
  1. Ankara
  2. Adana
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarı Melekler 1. Lig aşkına salona çıkıyor
    1. Sarı Melekler 1. Lig aşkına salona..
    2. İbrahim Betil gençler ile buluştu
    3. Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkan..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    5. İngiltere'de büyüme beklentisi yüzde..
    6. İsmet Yıldırım: “Millet kim, siz kim”
    7. Güder’den katılımcı belediyecilik..
    8. OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na..
    9. Fitch’ten potansiyel Türkiye büyüme..
    10. Düzce Üniversitesi Kadın Tenis Takımı..
    11. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    12. "Patates ithalat kararı fiyatların..
    13. Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını..
    14. Başkan adayı Söğücü: "Sancaktepe’deki..
    15. Başkan Fındıkoğlu, iş adamları ile bir..
    16. SANKO Okulları öğrencilerinin..
    17. Kazım Kurt’tan Amigo Orhan’a büyük vefa
    18. Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 45..
    19. Sudan’da yeni hükümet kuruldu
    20. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
    21. Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması
    22. Atıcılıkta heyecan Meksika ve..
    23. KMÜ’de 12 Mart Sergisi
    24. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağlık..
    25. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas’ı..
    26. Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    27. Servis aracı Kadıköy'ü savaş alanına..
    28. Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri..
    29. Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
    30. Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta