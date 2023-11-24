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Siyaset Rakam belli oldu! AK Parti’den adaylık rüzgarı
Siyaset

Rakam belli oldu! AK Parti’den adaylık rüzgarı

Yeniakit Publisher
2023-11-24 19:26:00 -
Rakam belli oldu! AK Parti’den adaylık rüzgarı

AK Parti'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına yaklaşık 6 bin kişi başvurdu.

AK Parti'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına yaklaşık 6 bin kişi başvurdu. AK Parti Genel Merkezi'nde dün temayüle ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılırken, 81 ilde temayül yoklaması ise pazar günü gerçekleşecek. AK Parti, teşkilatlardan belediye başkan adayı olmak için başvuran adaylardan birini yazmasını isteyecek. Daha sonra yapılan seçimde her ilden 3 isim belirlenecek. Temayül yoklamalarıyla ilgili hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

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