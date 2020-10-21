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Aktüel Rahminden çıkan 62 miyom şaşırttı
Aktüel

Rahminden çıkan 62 miyom şaşırttı

Antalya'da 37 yaşındaki kadının şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, rahim duvarında tepsit edilen miyomlar, başarılı operasyonla alındı - Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Onur Erol: - "Rahim duvarına yapışık tümörleri çıkarmaya başlayınca açıkçası bizler de şaşırdık. Tek operasyonda 62 miyom çıkınca benim için bir ilk oldu" - Hasta Z.H: - "Doktorum vücudumdan çıkan tümörleri gösterince şaşkınlığa uğradım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum, üzerimden büyük bir yük kalktı"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:12:11 -
Rahminden çıkan 62 miyom şaşırttı

ANTALYA (AA) - TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın rahim duvarındaki 62 miyom, başarılı operasyonla çıkarıldı.

Ev hanımı 37 yaşındaki Z.H, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Onur Erol tarafından muayene edilen Z.H'nin rahim duvarı etrafında sayısı tespit edilemeyen birçok kitle görüldü.

Ağrılarının daha da artması üzerine gerçekleştirilen operasyonda, hastanın rahim duvarından 62 miyom çıkarıldı.

Hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

- "Tümörleri çıkarmaya başlayınca açıkçası bizler de şaşırdık"

Ekibiyle başarılı bir operasyon gerçekleştiren Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastadaki miyomların boyutu ve sayısı göz önüne alındığında, operasyon sırasında rahmin zarar görme riskinin bulunduğunu söyledi.

Operasyonda açık ameliyat tekniğinin kullanıldığını aktaran Erol, yaklaşık 2,5 saatte bölgenin miyomdan temizlendiğini dile getirdi.

Erol, ameliyata başladıklarında tahmin ettiklerinden daha fazla tümöre rastladıklarını belirterek, "Rahim duvarına yapışık tümörleri çıkarmaya başlayınca açıkçası bizler de şaşırdık. Tek operasyonda 62 miyom çıkınca benim için bir ilk oldu. Meslek yaşamımda yüzlerce ameliyata girdim, bir insanda en fazla 11-12 tane miyom gördüm." ifadelerini kullandı.

Miyomun, kadınlarda en sık görülen rahim kaynaklı tümörlerden biri olduğuna değinen Erol, vaktinde yapılan kontrol sayesinde hastanın ilerleyen süreçte gebe kalması durumunda karşılaşabileceği sıkıntıları ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

- "Üzerimden büyük bir yük kalktı"

Hasta Z.H. ise ailece zorlu bir süreç yaşadıklarını bildirdi.

Çocuk sahibi olabileceği haberiyle tüm endişelerini geride bıraktığını vurgulayan Z.H, "Doktorum vücudumdan çıkan tümörleri gösterince şaşkınlığa uğradım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum, üzerimden büyük bir yük kalktı." dedi.

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