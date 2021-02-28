  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rahmi Vardı: Fenerbahçe'yi istiyor
Spor

Rahmi Vardı: Fenerbahçe'yi istiyor

Geçtiğimiz günlerde Krasnodar'ı transferi son anda gerçekleşmeyen Hatayspor'un golcüsü Boupendza, için flaş açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 00:56:00 -
Rahmi Vardı: Fenerbahçe'yi istiyor

Süper Lig'de gol krallığı yarışında 18 golle zirvede bulunan Aaron Boupendza için kulübü Hatayspor cephesinden bir açıklama geldi.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, Boupendza'nın Fenerbahçe'yi istediğini söyledi.

"Diyelim 5 kulüp Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verdi. O zaman tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor."

Vardı, oyuncunun hedefinin Barcelona olduğunu da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus basını: Sırları ele geçirilirse Türk SİHA'larına karşı etkisiz kalır
Gündem

Rus basını: Sırları ele geçirilirse Türk SİHA'larına karşı etkisiz kalır

Rus basını, Libya'da ele geçirilen Pantsir hava savunma sisteminin teknolojik sırlarının açığa çıkarılmasıyla Türk SİHA'larına karşı daha et..
CHP'li belediyenin 'uyanıklığı' gerginliğe neden oldu
Gündem

CHP'li belediyenin 'uyanıklığı' gerginliğe neden oldu

Maltepe'de grevdeki işçiler ile İBB'nin çöpleri toplamak için gönderdiği ekipler arasında tartışma çıktı. Sendika Üyesi Nazım Poyraz, "Biz y..
Akar'dan Yunanistan'a ayar: 3-5 jet almakla...
Siyaset

Akar'dan Yunanistan'a ayar: 3-5 jet almakla...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın 3-5 jet, 3-5 savaş gemisi almakla bir yere varamayacağını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay