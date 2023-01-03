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Medya Rahmi Turan'dan akıl almaz yazı! EYT sorununu Kılıçdaroğlu çözmüş
Medya

Rahmi Turan'dan akıl almaz yazı! EYT sorununu Kılıçdaroğlu çözmüş

Sözcü gazetesinin ne dediğini bilmeyen yazarı Rahmi Turan, EYT'lilerin sorununun muhalefet sayesinde çözüldüğünü iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 10:12:00 -
Rahmi Turan'dan akıl almaz yazı! EYT sorununu Kılıçdaroğlu çözmüş

Sözcü gazetesinin ne dediğini bilmeyen yazarı Rahmi Turan, EYT'lilerin sorununun muhalefet sayesinde çözüldüğünü iddia etti. "Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlara yapılan eziyetin son bulması için çağrıda bulunmasa, 'Biz iktidara gelince bu sorunu çözeceğiz' diye Saray'ı sıkıştırmasa EYT'lilerin sorunu çözülür müydü? Milyonlarca emekli bayramlarda ikramiye alabilir miydi?" diyen Turan, sırtında yumurta küfesi olmayan Bay Kemal'in bol keseden dağıttığı vaatlerini ciddiye alıp şunları kaydetti:

"Uzun yıllar azap çektirilen, ıstırap içinde kıvrandırılan EYT'lilere (Emeklilikte Yaşa Takılanlara) haklarının teslim edilmesinden de anlıyoruz ki, ülkede vatandaşın hayrına ne yapılıyorsa ‘Altılı Masa'nın kurucusu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kopya çekilerek yapılıyor.

Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlara yapılan eziyetin son bulması için çağrıda bulunmasa, “Biz iktidara gelince bu sorunu çözeceğiz.” diye Saray'ı sıkıştırmasa EYT'lilerin sorunu çözülür müydü? Milyonlarca emekli bayramlarda ikramiye alabilir miydi?

(...)

 

Kılıçdaroğlu “Söz veriyorum, bu sorunu çözeceğim” deyince iktidarın tavrı değişti. (...)

Kılıçdaroğlu şimdi “Ben ne diyorsam yapıyorlar. Sıra otomobildeki ÖTV'de” diyor ve Erdoğan'a:

“Nasılsa yapacaksın, yapacağını biliyorum, beni yorma!” diye sesleniyor.

Kılıçdaroğlu ile iktidarın çekişmesinden vatandaş kazanıyor, muhalefet sıkıştırdıkça iktidar (oy kaygısıyla) kesenin ağzını açıyor. (...)"

 

 

 

 

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Yorumlar

AKIN SELAHATTİN

vatandaşın pkk ve terör tepkisine rağmen ortaklığı bırakmayan muhalefete sandıkta cevabı net olacaktır. yapılan projeler iyileştirmeler kimin sayesinde herkes görecek. bir sorun varsa tek çözecek lider Erdoğan'dır vatandaşta çok iyi biliyor.. arsız muhalefet ve kalemşörleri kendi seçmeninin zekasına güvenip böyle konuşuyor :)
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