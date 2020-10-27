  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rahmi M. Koç Müzesi'den üç lokomotif Londra Bilim Müzesi'ne misafir oldu
Aktüel

Rahmi M. Koç Müzesi'den üç lokomotif Londra Bilim Müzesi'ne misafir oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:02:03 -
Rahmi M. Koç Müzesi'den üç lokomotif Londra Bilim Müzesi'ne misafir oldu

İSTANBUL (AA) - Rahmi M. Koç Müzesi'nin üç nadir lokomotif modeli London Science Museum'da (Londra Bilim Müzesi) sergilenmeye başlandı.

Science Museum'da sanatseverlerle buluşan "Brass, Steel and Fire / Pirinç, Çelik ve Ateş" başlıklı 22 Ekim - 3 Mayıs arasında gezilebilecek sergide, 19 model arasında Rahmi M. Koç Müzesi'nin raylı ulaşım koleksiyonundan üç obje de yer alıyor

Zanaatlarıyla modern dünyanın inşasında ilham olan model ustalarının eserlerini meraklılarıyla buluşturan sergi, 100 yıllık model yapımı ve lokomotif mühendisliğinin hikayesini aktarıyor.

Science Museum'dan yapılan davet üzerine sergilenmek üzere Rahmi M. Koç Müzesi'nden İngiltere'ye gönderilen objeler şöyle:

"Güney Doğu & Chatham Demiryolları 4-4-0 Wainwright E Class Lokomotif Modeli, 1905.
2-2-2 Bahçe Tipi Lokomotif Modeli, 1860 yılında Ransome, Sims & Co. tarafından Ipswich, Suffolk'ta üretildi. Fire King 2-2-2 düzenekli model, 1841 yılında Josiah Evans Haydock tarafından yapıldı, imzalandı ve tarihlendi."

Sergiye "https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/brass-steel-and-fire" linkinden ulaşılabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'da terör saldırısı! Canlı bomba kendisini patlattı
Gündem

Hatay'da terör saldırısı! Canlı bomba kendisini patlattı

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın canlı bombanın kendisini patlatması nedeniyle gerçekleştiği belirt..
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı
Dünya

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen saldıran işgalci Ermenistan askerlerini geri püskürttü.
Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu
Gündem

Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu

Uçkur düşkünü Solak medya, Acun Ilıcalı'nın yeni programını ve şarkıcı Seda Sayan'ın pespayeliğini gözler önüne seren Akit'i hedef aldı. ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay